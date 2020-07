PlayStation 5 : qui veut une version en or 24 carats ?

Alors que nous n'avons pas encore la date de sortie officielle, ni son prix, ni les différents coloris disponibles, les accessoiristes et créateurs n'hésitent pas à s'accaparer la PlayStation 5 à l'avance.



Cette fois-ci, c'est la marque londonienne de produits high-tech de luxe, Truly Exquisite, qui revient sur le devant de la scène.



Ces derniers viennent de dévoiler une version en or 24 carats de la console de salon...

Une PlayStation 5 en or 24 carats...

Qu'elle laisse rêveur, cette PlayStation 5... Alors imaginez la même console, dans une version totalement inédite, en or 24 carats... Oui, c'est ce que compte proposer la marque londonienne de personnalisation de luxe Truly Exquisite, puisque ces derniers viennent d'annoncer une version bling-bling de la console à paraître en décembre 2020.



La version or 24 carats ne sera pas la seule, puisqu'il sera également possible d'acheter le "petit" bijou avec une personnalisation platine et or rose 18 carats.



Il sera également possible de craquer pour la manette et le casque audio 3D Pulse ! Pour le moment, aucun prix n'a été dévoilé, mais pour vous faire une idée, l'iPhone XS est disponible en or dans une version à 3800 euros hors taxes.



Si jamais vous avez trop d'argent à dépenser...



