L'application Amazon Alexa a complètement été repensée

Il y a 4 heures

Julien Russo

Amazon semble avoir repris les choses de zéro pour son application iPhone. Un déploiement de mise à jour est en cours et elle apporte son lot de nouveautés. L'interface a complètement été revue et Amazon a ajouté des instructions supplémentaires pour mieux utiliser l'assistant vocal.

Objectif personnalisation

Tous les possesseurs d'enceintes Écho avec Alexa peuvent contrôler leur appareil depuis l'application "Amazon Alexa" disponible sur iOS et Android. C'est ici que vous pouvez connecter votre plateforme de streaming favorite ou encore gérer les réveils. Avec la nouvelle mise à jour d'Amazon, les développeurs ont travaillé sur une personnalisation plus poussée avec l'assistant vocal. En effet, les compétences tierces ont été supprimées de la page d'accueil pour laisser place à un gros bouton Alexa accompagné de plusieurs suggestions de commandes qui s'adaptent à votre utilisation habituelle.

Auparavant, le bouton Alexa était dans la barre des menus tout en bas. Aujourd'hui, Amazon a laissé place à un bouton "Play" qui a pour objectif de pousser les utilisateurs à lancer de la musique sur leurs enceintes Échos.

Globalement l'application a dans l'ensemble connu un gros changement puisqu’avant cette mise à jour l'accueil était plutôt un tableau de bord du quotidien avec la date et la météo du jour. Avec cette MAJ, Amazon cherche une approche plus personnelle et un accès plus simple au bouton Alexa.

Pour l'instant, cette nouveauté est en cours de déploiement. Fin août, l'ensemble des utilisateurs dans le monde auront la nouvelle page d'accueil.



