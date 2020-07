Black Desert Mobile s'offre un crossover avec Cursed de Netflix

Alban Martin

Pearl Abyss et Kakao Games viennent d'annoncer le lancement d'un crossover dans Black Desert avec Cursed, la série Originale Netflix. Le nouveau programme phare du service de streaming est donc le prétexte à des quêtes suivant la thématique de Cursed.



Black Desert Mobile s'associe à Cursed

So Black Desert Online sur PC recevra le contenu Cursed dès le 29 juillet, la version PS4 et Xbox One attendra le 5 août. Mais sur mobiles, iPhone et Android, le crossover avec Cursed est déjà disponible !



Cette nouvelle quête mystérieuse met en scène les personnages de la série et se concentre sur Nimue et les terribles Paladins Rouges ayant accidentellement été transportés dans le monde de Black Desert. Les joueurs devront prêter main forte à Nimue contre les Paladins Rouges tout en l’aidant à retourner dans son monde.

Après avoir accompli la quête, les aventuriers recevront des jetons qu’ils pourront échanger contre des objets spéciaux dans le jeu.



Pour ceux qui veulent jouer sur PC / Mac, Black Desert Online sera téléchargeable gratuitement sur le site blackdesertonline.com. La copie du jeu sera offerte aux joueurs parvenant à atteindre le niveau 50 avant le 5 août.



Pour ceux qui ne connaitrait pas cet excellent MMORPG, la version mobile est quasi similaire à la version de salon sortie il y a cinq ans.



Black Desert Mobile est un jeu d'action en monde ouvert qui propose des combats basés sur les compétences, de l'exploration et une personnalisation des personnages pour que les joueurs se créent eux-mêmes dans le jeu.



Les joueurs peuvent concevoir un aventurier parmi l'une des cinq classes comprenant le guerrier, la sorcière, le ranger, le géant et la valkyrie. Outre la personnalisation ultra détaillée, les joueurs peuvent faire apparaitre leur nom dans le jeu au-dessus de leur personnage, faire du dressage de cheval, de la pêche, construire, etc.

