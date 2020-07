L'écran de l'iPhone 12 marquera un tournant dans la compétition de l'OLED

Actuellement, sur le marché des écrans OLED de petite et moyenne taille, Samsung détient une part de marché de plus de 80%. Source

Apple a décidé d'équiper entièrement la gamme d'iPhones de cette année avec des écrans OLED. LG Display, qui a subi six pertes d'exploitation trimestrielles consécutives, devrait répondre à une grande partie de cette demande supplémentaire. La société fournira 20 millions de panneaux OLED cette année, soit cinq fois le volume de l'année précédente.

Jusqu'à présent, le marché des écrans de téléphones OLED était largement dominé par Samsung, puisqu'il s'agissait de l'un des seuls acteurs. Seulement, LG fournira 20 millions de panneaux cette année, soit cinq fois plus que l'an dernier... Il faut dire qu'en fournissant la gamme d'iPhone 12, le groupe "annonce une nouvelle ère de concurrence en OLED". C'est en tout cas ce que prétend le média Nikkei Asian Review qui affirme que LG se tourne vers Apple pour stopper la domination de Samsung :

Alors que son annonce devrait avoir lieu début septembre, l'iPhone 12 fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, notamment pour l'arrivée de la puce 5G, du nouveau design et des technologies. Mais, un autre élément pourrait faire beaucoup de bruit : l'écran OLED qu'embarquera la gamme de smartphones d'Apple. En effet, un nouveau rapport révèle comment LG fait son entrée sur un marché dominé par Samsung, relançant la compétition.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.