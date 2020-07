Les logiciels espions pour enfants détournés pour surveiller les conjoints

Guillaume Gabriel

De plus en plus de développeurs se lancent dans la création de logiciels espions à destination de nos enfants, afin de surveiller leurs occupations lorsqu'ils sont sur leurs appareils connectés.



Seulement, et c'est sans réelle surprise, ces outils sont détournés pour d'autres utilisations : on recense notamment de plus en plus de personnes les utilisant pour traquer leurs femmes ou leurs hommes.



Ce sont des associations de lutte contre les violences conjugales qui tirent la sonnette d'alarme...

Quand la technologie permet l'espionnage de téléphones

Peut-être en avez-vous déjà été victime, sans vous en apercevoir... Pourtant, avec la hausse de logiciels permettant de surveiller un appareil, on constate une hausse d'espionnage sans consentement.



Que ce soit pour s'assurer des dires de la personne, ou uniquement pour savoir elle est, c'est un véritable fléau...



Marie-Pierre Badré, présidente du Centre Hubertine Auclert, qui lutte contre les violences conjugales :

Le problème, c'est que dès qu'il y a un logiciel espion, elles sont repérables par le conjoint. Quand les femmes sont victimes de violences et qu'elles arrivent dans un centre d’hébergement, nous leur demandons leur téléphone et on leur en donne un nouveau.



Pour faire face à cette nouvelle mode, dont certains Youtubers n'hésitent pas à mettre en avant dans des vidéos "divertissantes", le Sénat vient d'adopter une loi punissant la pratique de deux ans et de 60 000 euros d'amende. A priori, les iPhone ne sont pas concernés, à moins d’être jailbreakés ou d’utiliser une app qui va lire les informations dans le compte iCloud...



