The Morning Show : Jennifer Aniston et Steve Carrell nominés aux Emmy Awards

Il y a 49 min (Màj il y a 27 min)

Julien Russo

Depuis le début d'Apple TV+, la firme californienne a toujours privilégié la qualité plutôt que la quantité. On aurait pu avoir une dizaine de nouvelles séries par mois, mais Apple a préféré proposer moins de choix pour préserver une qualité optimale. Cette stratégie semble fonctionner puisque Apple a déjà eu 71 nominations et 25 récompenses pour ses créations. Aujourd'hui, deux nouvelles nominations ont eu lieu et il s'agit de deux acteurs de "The Morning Show".

Jennifer Aniston et Steve Carrel sont nominés

Le 20 septembre 2020 aura lieu la 72e cérémonie des Emmy Awards, malgré la situation sanitaire aux États-Unis, l'événement a été maintenu, mais il s'agira d'un rendez-vous virtuel. Comme à son habitude, chaque année les nominations ont lieu deux mois à l'avance. Plusieurs acteurs et actrices issus des productions de Netflix ou encore de HBO ont eu la chance d'être nominés pour leurs rôles. Du côté d'Apple TV+, c'est Jennifer Aniston et Steve Carrell, les stars de la série "The Morning Show" qui ont eu la chance d'être nominé pour espérer recevoir une récompense.

D'après The Hollywood Reporter les deux acteurs ont été nominés pour le meilleur rôle masculin et féminin dans une série dramatique. D'un côté on retrouve Mitch Kessler qui a été renvoyé de l'émission The Morning Show pour harcèlement sexuel et Jennifer Aniston qui joue Alex Levy qui est la co-animatrice de la matinale chamboulée par le remplacement de Mitch Kessler.

Dans la catégorie des meilleures actrices dans une série dramatique, Jennifer Aniston aura en face d'elle :

Olivia Colman - The Crown

- The Crown Jodie Comer - Killing Eve

- Killing Eve Laura Linney - Ozark

- Ozark Sandra Oh - Killing Eve

- Killing Eve Zendaya - Euphoria

Dans la catégorie des meilleurs acteurs dans une série dramatique, Steve Carrell aura en face de lui :

Jason Bateman - Ozark

- Ozark Sterling K. Brown - This Is Us

- This Is Us Brian Cox - Succession

- Succession Billy Porter - Pose

- Pose Jeremy Strong - Succession

L'année dernière c'était la série Fleabag qui était la grande gagnante de la cérémonie des Emmy Awards. Il y avait eu au total 11 nominations et 6 récompenses. La 72e édition sera présentée par Jimmy Kimmel et sera diffusée le dimanche 20 septembre sur ABC.



Apple a remporté hier plusieurs prix au Daytime Emmy Awards qui récompense les meilleurs programmes diffusés à la télévision en journée. Apple TV+ a été la première plateforme de streaming à recevoir un prix. Les séries originales Ghostwriter et Snoopy dans l'espace ont été félicitées et récompensées par le jury des Daytime Emmy Awards.