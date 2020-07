Analogue Pocket : la Game Boy modernisée est reportée à mai 2021

Si vous êtes un amateur de rétrogaming, voilà une nouvelle qui devrait vous peiner... Attendue pour 2020, la petite console Analogue Pocket ne verre finalement que le jour à partir du mois de mai 2021. Créée dans le but de proposer une Game Boy nouvelle génération, elle affiche des compatibilités intéressantes : Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Gear ou encore Neo Geo Pocket Color… Les précommandes s'ouvriront dès la semaine prochaine via le site officiel (le 3 août), mais l'attente risque d'être encore longue jusqu'à son arrivée... Dotée d'un écran LCD de 3,5" avec une résolution de 1 600 x 1 440 pixels, la petite console s'achètera 199 dollars tandis que le dock permettant de jouer sur une télévision coûtera 100 dollars.

L'arrivée de la Game Boy sur le marché des jeux vidéo a totalement révolutionné le milieu, réussissant à attirer des milliers de joueurs qui découvraient alors la console portable. Des années après, le création de Nintendo a laissé des traces indélébiles, inspirant d'autres constructeurs. C'est notamment le cas de la Analogue Pocket, qui a pour but de faire revivre la machine dans une "nouvelle génération". Hélas, nous apprenons aujourd'hui que la commercialisation de cette dernière est reportée à mai 2021...

