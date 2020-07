Ninebot C30 : le scooter électrique de Xiaomi à 439 euros

Qu'il est incroyable, ce constructeur Xiaomi... Ces derniers continuent de s'étendre dans différents segments du marché high-tech tout en cassant les tarifs pratiqués par la plupart de ses concurrents.



Dernièrement, le chinois a dévoilé son nouveau scooter électrique du nom du Ninebot C30... Son avantage ? Le prix ! Pour le prix d'une trottinette électrique, vous aurez le droit à un scooter puisque celui-ci est proposé sous la barre des 450 euros.

Le Ninebot C30, nouveau scooter électrique de Xiaomi

Ce sera probablement le scooter électrique le moins cher qui existe sur le marché : le futur Ninebot C30 de Xiaomi sera commercialisé à 3 599 yuan; soit 439 euros.



Pour arriver à ce prix, et frapper aussi fort, le chinois a dû faire des concessions, notamment en limitant la vitesse à 25 km/h, soit la vitesse maximale autorisée pour les vélos électriques.



Avec une puissance moteur de 400 W, on parle d'une autonomie de 35 km, donc réservé à de très petits trajets. Niveau design, c'est très simple, mais efficace, avec une légère ressemblance aux Segway.



Pour le moment, nous ne savons pas si un lancement à l'international est prévu, mais certaines sources assurent qu'il sera commercialisé en Europe et aux États-Unis.



