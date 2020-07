Peugeot 3008 électrique : jusqu'à 600 km d'autonomie ?

Peugeot, célèbre constructeur automobile français, s'apprêterait à frapper un grand coup au sein du marché de l'électrique en présentant sa nouvelle 3008.



Attendue pour 2023, la voiture devrait être équipé de la nouvelle plateforme eVMP, lui permettant d'atteindre les 600 km d'autonomie...



Une bien belle prouesse !

Une Peugeot 3008 avec la nouvelle plateforme eVMP

Bien que son premier semestre ne soit pas bon du tout (une chute de 45,7%), Peugeot semble vouloir se tourner vers l'avenir et faire fort en investissant dans le marché de l'électrique.



Lors de la présentation des résultats, Carlos Tavares a dévoilé la plateforme eVMP (electric vehicule modular plateform) qui devrait venir se greffer sur les prochains véhicules.



Ce serait notamment le cas du prochain 3008, prévu pour 2023, qui afficherait entre 450 et 600 kilomètres par charge, avec des packs allant de 60 à 100 kWh. Du côté des moteurs, c'est intéressant aussi puisqu'on parle de 340 chevaux de puissance en deux ou quatre roues motrices.



Reste désormais à savoir s'il s'agit bien de la 3008 puisque le constructeur indique que le premier modèle à être équipé de la nouvelle plateforme sera un SUV du segment C.



Il y a donc de fortes chances que ce soit le cas...