Apple Watch Series 5 : Des utilisateurs se plaignent de la batterie

Hier à 22:01 (Màj hier à 23:00)

Julien Russo

Les messages commencent à s'accumuler sur le forum d'entraide d'Apple et sur les autres plateformes de discussions spécialisées dans l'univers des produits Apple. Une multitude d'utilisateurs se plaignent depuis plusieurs semaines d'avoir des niveaux de batteries incohérents sur leur Apple Watch Series 5, pire encore celle-ci aurait des arrêts de fonctionnement brutal.

L'Apple Watch Series 5 aurait-elle un problème de batterie ?

À quoi reconnait-on qu'un produit a un problème de grande ampleur ? Quand nous allons sur un forum et qu'on retrouve des pages et des pages de partage d'expérience qui racontent toutes une histoire très similaire.

Plusieurs utilisateurs de l'Apple Watch Series 5 rencontrent en ce moment des difficultés avec la gestion de l'énergie de leur montre connectée.

En effet, comme le relaie MacRumors qui a remarqué ces nombreux posts, des propriétaires d'Apple Watch signalent être à 100% de batterie une grande partie de la journée, puis arrivée vers le début d'après-midi, la montre connectée indique être à 50% (sans faire la chute habituelle progressive) et s'éteint toute seule comme s'il elle était épuisée et qu'il fallait la recharger.

Des messages comme celui-ci sont en train d'inonder les forums d'entraides :

Avant une mise à jour récente, ma montre avait indiqué avec précision son niveau de batterie. Il est difficile de dire quelle mise à jour récente PEUT avoir créé le problème, ou si c'est le résultat de quelque chose de différent, mais j'utilise actuellement watchOS 6.2.8. Au cours des dernières semaines, ma montre a signalé un niveau de batterie égal ou proche de 100% pour la durée de la journée - 5 à 6 heures au moins. Il descendra alors à environ 53%, puis s'éteindra brusquement. Une fois redémarré, il signale un niveau de batterie de 53%, mais s'éteindra ensuite s'il n'est pas placé sur un chargeur.

Pour l'instant la question se pose quant à la provenance de la panne, sommes-nous face à un problème de batterie dont il est nécessaire de changer le composant en Apple Store ? Est-ce un problème de version logicielle ? Pour l'instant les questions restent sans réponses, mais cette récente vague de mécontentement pourrait pousser Apple à réagir rapidement.

Un autre message apporte des détails différents, ce qui montre que la panne n'est pas exactement la même chez tout le monde...

Je rencontre le problème suivant avec mon Apple Watch Série 5, achetée il y a quatre mois: 1. Après une charge complète, l'indicateur de charge de la batterie reste bloqué à 100% pendant environ 4 à 9 heures.

2. L'indicateur de charge de la batterie commence alors à diminuer.

3. Lorsque l'indicateur de charge de la batterie atteint environ 15 à 33%, la montre s'éteint soudainement, sans avertissement de batterie faible (qui doit être donné à 10%).

En résumé, l'indicateur de charge de la batterie n'est pratiquement jamais correct.

Ce problème pourrait être aussi dû à la saison dans laquelle nous sommes, en général l'été les batteries des appareils que nous emmenons avec nous à l'extérieur ont tendance à plus chauffer que d'habitude, surtout si nous sommes à l'extérieur en plein soleil. La batterie de l'Apple Watch Series 5 pourrait être plus sensible que les générations précédentes.

Quoi qu'il en soit, depuis le début de la commercialisation de la Series 5, les problèmes d'autonomies ont été récurrents et remontent très souvent au service après-vente de la firme de Cupertino. Alors bien sûr, il ne faut pas généraliser, dans l'équipe d'iPhoneSoft nous avons (presque) tous l'Apple Watch Series 5 et jamais nous n'avons rencontré de problème de batterie.

L'affaire est à suivre... Il sera intéressant d'observer la description des correctifs de la future mise à jour de watchOS.