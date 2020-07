Bon plan : Le casque Bluetooth Philips BASS+ TABH305BK en réduction

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

C'est la période des soldes et donc le moment de se faire plaisir grâce aux nombreux prix réduits en magasin, mais aussi sur internet ! Dans la catégorie des casques Bluetooth chez Philips, le BASS+ TABH305BK est actuellement en réduction avec un prix de seulement 55,24€ sur Amazon et Cdiscount. Découvrez ses magnifiques caractéristiques qui n'ont rien à envier à de nombreux autres casques commercialisés à un prix plus élevé.

Promo Philips

C'est probablement l'un des meilleurs casques Bluetooth à moins de 100€ disponible en ce moment. Philips a décidé de profiter des soldes pour proposer une belle remise sur son BASS+ TABH305BK qui saura vous convaincre grâce à ses nombreux avantages.

On commence avec l'une des fonctions les plus recherchées, il s'agit de l'annulation active du bruit. Il n'y a rien de plus énervant d'être gêné par l'environnement autour de soi quand on écoute de la musique... Avec ce casque vous pourrez vous concentrer sur votre playlist et pas sur la personne qui parle fort au téléphone à côté de vous dans les transports.

L'autre atout c'est l'autonomie. Philips annonce jusqu'à 18 heures de musique en continu avec l'annulation active du bruit désactivé, si vous l'activez pendant la totalité de votre écoute, l'autonomie se réduit à 15 heures (ce qui reste pas mal).

Le temps de charge est de 2h via USB pour atteindre les 100%.

Le casque embarque le Bluetooth 4.2 qui vous permettra de le connecter à votre iPhone, votre Mac ou encore votre iPad. Au niveau de la qualité de l'audio, Philips annonce des haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32mm qui assureront un son limpide avec des basses puissantes !

Sa conception est totalement pliable à plat, vous pourrez facilement le ranger dans un sac. Une fois plié, le casque est discret et n'est pas encombrant. Le BASS+ TABH305BK a également des boutons physiques (pas de tactile à ce prix), vous pourrez l'éteindre, changer la musique ou encore régler le volume sans avoir besoin de toucher à votre iPhone ou votre Apple Watch.

Le casque pèse seulement 162,5g, a une largeur de 18,5 cm et une hauteur de 16,5 cm. Pour conclure, Philips a pensé à l'interaction avec les assistants vocaux. Vous pourrez interagir avec Siri si vous êtes plutôt du côté Apple ou avec Google Assistant si vous êtes plutôt du côté Android. Pas d'Alexa sur ce modèle !



En promotion en ce moment sur Amazon et CDiscount

Vous le trouverez à 55,24€ chez Amazon avec la livraison Prime

avec la livraison Prime Chez Cdiscount il est proposé au même tarif avec la livraison Cdiscount à volonté



Télécharger l'app gratuite Amazon FR