General Motors présente son concurrent au Cybertruck : le Hummer EV

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

4

Le constructeur emblématique américain, General Motors, est notamment connu pour avoir commercialisé son Hummer, véhicule tout terrain au look agressif.



Ces derniers viennent de présenter la nouvelle version électrique de leur véhicule, avec un seul but : venir titiller le très spécial Cybertuck de Tesla.



Dans une version 100% électrique, le GMC Hummer EV va tenter de révolutionner le marché des pick-ups.

General Motors présente le le GMC Hummer EV, son pick-up 100% électrique

On se souvient encore de la présentation du Cyrbertruck par Tesla, véritable succession de problèmes techniques, avec néanmoins de beaux retours du public.



Espérons que la présentation du le GMC Hummer EV se passe mieux pour General Motors, puisque ce dernier dévoilera son pick-up 100% électrique lors du 4ème trimestre 2020.



Selon les premiers retours, le futur concurrent du Cybertruck lancera ses réservations dans la foulée... Si on ne connaît pas encore le prix, ni sa date de livraison (on parle d'automne 2021), nous savons déjà que le véhicule embarquera trois moteurs d’une puissance combinée de 1000 chevaux.



Une accélération de 0 à 100 km/h en 3 secondes, une batterie ultium avec durée de vie quasi illimitée et un couple moteur de 15 590 Nm : le GMC Hummer EV a de quoi plaire !