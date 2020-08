Apple TV+ : La série documentaire Low Way Up dès le 18 septembre

Dès le 18 septembre, Apple va vous proposer de partir à l'aventure avec Ewan McGregor et Charley Boorman. À bord de leur moto, vous découvrirez les endroits fantastiques et impressionnants de l'Amérique du Sud et centrale. Cette série non scénarisée mettra en avant un voyage à travers l'Argentine, le Chili, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, l'Amérique centrale et le Mexique.

Nouvelle création originale

C'est l'un des nouveaux programmes que vous retrouverez à la rentrée. Au rythme d'un épisode par semaine avec trois épisodes pour commencer, vous suivrez les aventures à moto des deux meilleurs amis Ewan McGregor et Charley Boorman.

Au programme, un voyage de 100 jours à travers 16 passages frontaliers et 13 pays, les deux hommes partiront de la ville d'Ushuaia à la pointe de l'Amérique du Sud pour faire découvrir aux abonnés Apple TV+ les plus beaux paysages dans l'une de leurs expéditions les plus difficiles à ce jour.

Pour l'occasion, Apple a fourni deux Harley-Davidson LireWires électriques afin de contribuer à un tournage le plus écologique possible.

On retrouvera également dans le programme les réalisateurs David Alexanian et Russ Malkin qui travaillent avec les deux aventuriers depuis longtemps.



Apple TV+ est disponible sur Apple TV, Smart TV Samsung, Boitier Roku, Fire TV d'Amazon, Smart TV LG, Smart TV Vizio et Sony, sur iPhone, iPad, PC et Mac. Vous pouvez profiter de 7 jours d'essai gratuits et au-delà, la facturation de 4,99€/mois s'enclenche automatiquement, mais sans engagement.



