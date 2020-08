Boon : Le partenaire Apple Pay ferme ses portes le 3 octobre

Julien Russo

Vous souvenez-vous des débuts d'Apple Pay quand on vous conseillait d'ouvrir un compte Boon parce que presque qu'aucune des banques françaises ne proposaient Apple Pay ? Partenaire d'Apple depuis la première heure, Boon a annoncé sa fermeture définitive à partir du 3 octobre.

Boon arrête l'ensemble de ses activités

Le service de paiement en ligne qui était l'un des premiers à intégrer le paiement sans contact via Apple Pay a annoncé sa fermeture définitive à partir du 3 octobre.

Toutes les personnes qui ont un ou plusieurs comptes chez Boon sont priées de dépenser leur argent avant cette date butoir et de fermer eux-mêmes leur compte quand le solde est arrivé à zéro.

Les équipes de Boon sont débordées et dans le communiqué officiel de la marque on peut voir cela :

Pour éviter que vous ne rechargiez votre compte par inadvertance, nous avons déjà désactivé la fonction de rechargement automatique pour vous.

Bien entendu, vous pouvez également demander le retour de votre solde auprès de notre service client. Cependant, notre équipe de service a déjà du mal à faire face au nombre élevé de demandes. Nous comptons donc sur votre propre initiative pour que vous n'ayez pas à attendre votre argent et que nos collègues puissent se concentrer sur les clients pour lesquels cela ne fonctionne pas bien.

Vous pouvez également transférer votre solde Boon vers le compte d'un établissement bancaire de votre choix. Le service a annoncé qu'il peut y avoir un délai de 21 jours maximum pour traiter cette opération, mais la finalité c'est que votre argent arrivera bien jusqu'à destination.

À partir du 4 octobre, si vous avez toujours un solde sur votre compte Boon, vous pourrez toujours récupérer votre argent, cependant il s'enclenchera une facturation de 2,50€/mois.

Les informations complètes sur le communiqué de Boon.





