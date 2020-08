Bourse : AAPL plus fort que tout le CAC 40 (bientôt 2000 milliards)

Il y a 5 heures

Alban Martin

Après les annonces des résultats trimestriels, l'action Apple est monté en flèche, encore une fois. La firme qui était la première à atteindre les 1000 milliards en 2018 pourrait bientôt dépasser la barre des 2000 milliards de capitalisation à Wall Street.



La crise en 2020, mais pas pour Apple

Malgré la crise économique, Apple et les autres géants américains se portent mieux que jamais. La preuve, Apple a pris la tête devant des sociétés pétrolières comme Saudi Aramco.



En plein boom après des résultats trimestriels meilleurs que prévu, la firme à la pomme a vu son action flambée à 441 dollars ce lundi, soit une capitalisation de 1911 milliards de dollars. Vendredi déjà, AAPL avait bondi de 10%.



Si vous ne vous rendez pas compte de la puissance du constructeur, il faut savoir que les quarante entreprises françaises côtées à la Bourse de Paris affichent une capitalisation totale de 1506 milliards d'euros, soit 1775 milliards de dollars. Apple vaut donc plus que tout le Gotha français.

Finalement, le confinement a eu du bon pour Apple et les entreprises de haute technologie puisque les ventes d'appareils et de services ont explosé. Apple a par exemple fait mieux que prévu sur l'iPhone grâce à l'iPhone 11 et à l'iPhone SE 2, mais a surtout battu des records sur l'iPad et le Mac avec des progressions à deux chiffres.



Si les analystes tablent désormais sur une capitalisation d'Apple de plus 2000 milliards d'ici la fin de l'année, le groupe n'a pas voulu donner de prévisions trimestrielles, en raison de l'incertitude économique du moment. En revanche, elle a annoncé le fractionnement prochain des actions en quatre pour un, et possède un calendrier chargé d'ici décembre avec les iPhone 12, les Mac ARM, l'iPad avec écran micro-LED ou encore les Apple Watch 6.



Pour information, la valorisation totale des Gafa explose et atteint les 5800 milliards de dollars.