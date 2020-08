Carrefour dévoile le prix de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X

On se rapproche de plus en plus de la période de sortie des nouvelles générations de consoles de salon... Pour le coup, Microsoft et Sony continuent de nous faire languir sur la date officielle ainsi que sur le prix, les deux constructeurs se contentant de dévoiler les caractéristiques techniques et certains jeux à venir.



Mais, on le sait, la commercialisation des deux machines devrait se situer autour de Noël, avec résolution des deux points d'interrogation dans les prochaines semaines.



Cependant, Carrefour vient de dévoiler par erreur les éventuels tarifs de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X.

Carrefour publie le prix des consoles et des accessoires

On en connaît un qui risque de se faire taper les doigts... En effet, pendant le week-end, il était possible de retrouver durant un court instant le tarif des consoles PlayStation 5 et Xbox Series X sur le site de Carrefour.



Par erreur, deux pages dédiées ont été publiées, révélant ainsi le prix des machines, mais également de certains accessoires. Selon la grande surface, il faudra débourser 499 € pour la version standard de la PS5 et 399 € pour la PS5 Digital Edition.



Du côté de la Xbox Series X, un prix plus doux est proposé puisqu'on parle d'un achat à hauteur de 399€ avec lecteur physique. Également, les accessoires de la PS5 étaient proposés, avec notamment la nouvelle manette DualSense à 49,90€, tout comme le casque sans fil, la télécommande ou encore la caméra HD.



Vrai ou pas vrai ? Nous aurons la réponse dans quelques semaines, même si le prix des accessoires semble indiquer une page encore en développement.



Le tarif des consoles, lui, coïncide avec les rumeurs...



