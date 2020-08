Gogogo! : faites le plein de mini-jeux multijoueurs

Si vous êtes à la recherche d'un jeu de plateau offrant la possibilité de jouer avec plusieurs de vos amis en local, vous allez être ravi d'apprendre qu'une nouveauté du nom de Gogogo! vient de rejoindre l'App Store.



Ce dernier propose des dizaines de mini-jeux permettant de jouer jusqu'à 15 joueurs (sur un seul téléphone) avec une belle variété et des challenges prenants.



On parle d'un jeu de société de type tournoi qui risque d'enchanter votre fin de vacances d'été ! La bande-annonce :

Gogogo! est un jeu de société de type tournoi allant de 3 à 16 joueurs. Il y a un défi complètement différent à chaque tour!



Il y a des défis de mémoire, des défis de réaction, des défis créatifs, des défis physiques et plus encore. C'est l'occasion de tester vos capacités naturelles contre vos amis et votre famille!