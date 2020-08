Google lance le Pixel 4a à 349€ (et annonce le Pixel 5)

Après des mois de rumeurs, Google a officiellement dévoilé son nouveau smartphone milieu de gamme pour concurrencer l'iPhone SE d'Apple. Le nouveau Pixel 4a dispose d'un écran poinçoné de 5,8 pouces, un appareil unique à double pixel et de 128 Go de stockage pour 349$. De plus, Google a également teasé une version 5G du Pixel 4a qui arrivera plus tard cette année, ainsi que le Pixel 5.

Le Pixel 4A en attendant le Pixel 5

Le nouveau Pixel 4a est le produit milieu de gamme de Google, mais avec des spécifications techniques très proches de celles du haut de gamme de la marque.



Pour 349€, soit 100€ de moins que l'iPhone SE 2, le Pixel 4a dispose d'une puce Snapdragon 730G octa-core équipé du module de sécurité Titan M et de 6 Go de RAM. On trouve également une charge rapide pour la batterie de 3 140 mAh, mais pas sans fil, et un port USB-C. Sans oublier une prise casque. Le tout tourne sous Android 10 et le design se pare d'une coque en polycarbonate qui rappelle le feu Nexus 5. Un bon téléphone qui était vendu à moins de 400€.



C'est donc le retour de Google sur le marché intermédiaire, comme ce qu'a fait Apple en mars dernier avec l'iPhone SE 2. La firme à la pomme a d'ailleurs expliqué que son petit dernier avait bien cartonné pendant le COVID-19.

C'est également le deuxième téléphone après le Pixel 4 à intégrer le nouvel assistant Google. La reconnaissance vocale et la compréhension de la langue sur l'appareil permettent des commandes plus rapides. Cela vous permet de naviguer dans les applications et d'effectuer certaines actions en mode mains libres. Par exemple, vous pouvez rechercher Google Photos et après avoir trouvé la bonne image, l'envoyer à un contact via la voix. En plus de l'anglais, il fonctionne désormais en allemand, français, espagnol et italien.



Pour se démarquer, outre un prix un peu plus bas chez nous, le Pixel 4a dispose d'un grand écran de 5,8 pouces, là où le SE 2020 se contente de 4,7 pouces et d'un bouton physique. L'affichage OLED 1080 x 2340 px d'une densité de 443 ppi est bien au-dessus du LCD d'Apple.



Enfin, côté photo, Google n'a pas trop raboté non plus puisque le Pixel 4a dispose d'un appareil photo à double pixel de 12,2 mégapixels à objectif unique. Les modes Nuit et Portrait sont pris en charge, ainsi que la stabilisation d'image optique et électronique, une ouverture de ƒ / 1,7, un champ de vision de 77 degrés et une largeur de pixel de 1,4 μm.

Prix et date de sortie

Le Google Pixel 4a correspond au prix de l'iPhone SE à 349 $ aux USA, mais le Pixel 4a est livré avec 128 Go de stockage, tandis que le modèle de base d'Apple dispose de 64 Go de stockage.



Google propose simplement le Pixel 4a dans une capacité de stockage et une taille unique. À 128 Go, c'est le double de l'année dernière (le Pixel 3a), tout en étant 50 $ moins cher à 349 $.



Si le téléphone sort dans quelques pays, voici le détail des dates de disponibilité sur les marchés concernés :

Allemagne (ce jour)

États-Unis (ce jour)

Espagne (ce jour)

Irlande (ce jour)

Italie (ce jour)

Singapour (ce jour)

Taiwan (ce jour)

Royaume-Uni (ce jour)

Australie (10 septembre)

Canada (10 septembre)

(10 septembre) France (10 septembre)

(10 septembre) Inde (octobre)

Japon (20 août)

Les Pixel 5G

En plus de cette annonce, Google a également présenté aujourd'hui le reste de sa gamme de smartphones 2020, qui comprend le Pixel 4a (5G) et le Pixel 5. Ces appareils seront lancés plus tard cet automne, à partir de 499 $. Google précise que la 5G sur le Pixel 4a ajoutera 150 $ de prime par rapport à la variante classique.



On attend désormais la réponse d'Apple qui devrait se faire le mois prochain, même si les iPhone 12 et iPhone 12 Pro seront sans doute lancés qu'en octobre.



