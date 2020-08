Concept : un iMac repensé avec un chargeur sans fil

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Corentin Ruffin

Quelques semaines auparavant, plusieurs spécialistes des produits d'Apple ont dévoilé l'arrivée prochaine d'un iMac avec un nouveau design. Alors que nous pensions tous à une présentation durant le WWDC, évènement pour les développeurs, ça n'a malheureusement pas été le cas.



Désormais, on imagine que la Pomme réserve sa petite surprise pour le premier semestre 2020, avec un ordinateur repensé embarquant un processeur maison ARM.



Un nouveau concept de l'iMac a été publié par le designer Daniel Bautista pour un résultat réussi.

Un concept d'iMac repensé avec de nouveaux accessoires

Selon un rapport de Sonny Dickson, Apple travaille sur un nouvel iMac repensé qui surferait sur le design du Pro Display XDR et de l'iPad Pro afin de proposer des bords plats.



Le concept de Daniel Bautista se sert de ses rumeurs et nous montre à quoi pourrait ressembler ce futur ordinateur. Mais, ce n'est pas tout, le designer en a profité pour rajeunir les accessoires avec, par exemple, un Magic Keyboard avec touches rétroéclairées et une Magic Mouse avec recharge sans fil.

Ce même iMac aurait un support pour la recharger, et donc recharger d'autres appareils compatibles comme l'iPhone.



On retrouve également la mise en place de Face ID, comme le dévoile du code trouvé sur macOS.



