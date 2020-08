Apple fête les 10 ans de son application Apple Store

Ça y est, l'application Apple Store sur iOS et iPadOS fête officiellement ses 10 ans d'existence. À cette occasion, Apple propose -70% sur tous les accessoires. Non on plaisante... Plus sérieusement, Apple a ajouté un clin d'oeil à cet anniversaire dans la barre de recherche de l'app.

L'application Apple Store, déjà 10 ans

Qu'est-ce que le temps passe vite... Il y a 10 ans, l'application Apple Store apparaissait sur l'App Store de l'iPhone et de l'iPad aux États-Unis, puis elle arriva l'année suivante en France.

L'objectif d'une telle application a été de proposer une navigation plus optimisée pour les utilisateurs souhaitant faire leur achat depuis l'iPhone et l'iPad. L'application Apple Store a repris l'ensemble des atouts de la version web, c'est-à-dire l'ensemble des produits proposés (même les accessoires), mais aussi les options d'achats spécifiques pour les étudiants ou encore les enseignants.

L'application a aussi permis d'avoir un accès rapide aux horaires d'ouvertures de l'Apple Store le plus près de sa position, mais aussi de réserver un rendez-vous ou une place pour une séance Today at Apple.



Pour célébrer ce dixième anniversaire, Apple a ajouté une animation quand vous recherchez le mot "10 years" dans la barre de recherche. Vous pouvez la voir ci-dessus, il s'agit de ballons qui s'envolent au milieu de votre écran avec le chiffre 10 pour informer de la dixième année de disponibilité de l'app.

