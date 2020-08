Dieudonné se fait bannir de YouTube, Facebook et Instagram

Petite brève pour signaler que l'humoriste controversé Dieudonné s'est fait bannir de plusieurs réseaux sociaux suite à plusieurs déclarations jugées trop agressives autour de la Shoah.



YouTube a été le premier à réagir, suspendant son compte durant le mois de juin, suivi de Facebook et Instagram, qui viennent de bloquer ses pages.

Qu'on adhère ou non, Dieudonné s'est pas que fait des amis ces dernières années après ces "attaques" répétées envers la communauté juive.



En juin, c'est YouTube qui a décidé de bloquer la chaîne de l'humoriste avant de se voir rejoindre depuis lundi par Facebook et Instagram.



Sur le réseau social de Mark Zuckerberg, l'homme possédait un page avec pas moins de 1,2 million d’abonnés. Un porte-parole a expliqué ce choix :

En conformité avec notre politique sur les individus et les organismes dangereux, nous avons banni de manière permanente Dieudonné M’Bala M’Bala de Facebook et d’Instagram. Bannir une personne de manière permanente de nos services est une décision que nous pesons toujours avec attention, mais les individus et organisations qui attaquent les autres sur la base de ce qu’ils sont n’ont pas leur place sur Facebook ou sur Instagram.