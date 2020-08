iOS 14 dévoile 4 jeux sur Apple Arcade : Samurai Jack, The Last Campfire, Next Stop Nowhere et World’s End Club

Depuis le lancement en septembre 2019, Apple a publié un nouveau jeu pratiquement chaque vendredi ou mis à jour des jeux existants. Avec iOS 14, de nombreuses nouvelles fonctionnalités arrivent sur Apple Arcade et l'App Store. Si vous possédez un appareil exécutant iOS 14 bêta 4, l'onglet "Voir tous les jeux" tout en bas de l'onglet Apple Arcade révèle les quatre prochains titres du service, y compris quelques grosses surprises.

4 nouveautés arrivent sur Apple Arcade

Samurai Jack

Avec les fiches des quatre nouveautés, Apple a dévoilé indirectement les dates de sortie. On trouve d'abord Samurai Jack: Battle Through Time, un titre qui arrive sur consoles et PC le 21 août. Samurai Jack est un jeu de plateforme d'action qui débarquera le même jour sur Apple Arcade mais qui coûtera 40€ sur les autres plateformes.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

The Last Campfire

The Last Campfire de camp de Hello Games a été révélé aux Game Awards en 2018 avant d'être présenté en mars de cette année sur Nintendo Switch. Aucune date de sortie n'a été annoncée mais on le voit positionné sur Apple Arcade au 27 août. The Last Campfire est signé des créateurs de LostWinds avec une aventure magnifique et unique.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Next Stop Nowhere

Next Stop Nowhere des créateurs du fantastique Oxenfree a été présenté hier sur Twitter et s'est révélé être disponible «très bientôt» exclusivement sur Apple Arcade. Next Stop Nowhere arrivera le 14 août sur Apple Arcade. Il s'agit d'un jeu d'aventure dans l'espace avec un simple coursier qui dépend entièrement de vous.

Regardez le teaser ci-dessous :

Couldn't we all use a galactic road trip right about now?



Next Stop Nowhere.



Coming very soon, exclusively on @AppleArcade. pic.twitter.com/QB75bncBA0 — Night School Studio (@nightschoolers) August 4, 2020

World's end Club

Enfin, Izanagi Games qui a récemment apporté l'excellent Death Come True sur iOS, Android, Nintendo Switch et PC, va sortir un nouveau titre le 4 septembre. Cette fois, ce n'est pas un FMV mais un jeu d'action-aventure mêlant histoire passionnante, puzzle et gameplay à défilement horizontal.

Pas de vidéo mais on a hâte de le découvrir !

