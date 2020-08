L'accessoiriste OWC propose des roues de Mac Pro, 650€ moins cher que celles d'Apple

Quand vous achetez un Mac Pro à 6499€, vous pouvez en plus acheter les quatre roulettes en acier inoxydable et caoutchouc afin de faciliter le déplacement du Mac Pro. Apple avait choqué tout le monde en proposant un kit de quatre roulettes à... 849€. Heureusement, il y a nettement moins cher !

OWC, la solution alternative

Face au scandale qu'a provoqué Apple avec son kit de roulettes à un prix disproportionné, l'entreprise OWC a eu l'idée de proposer une alternative aux clients du Mac Pro qui n'était pas prêt à mettre autant d'argent dans des roulettes.

En effet, OWC propose des roulettes "Rover Pro" qui peuvent être installées en seulement deux minutes à la main et qui sont (comme Apple) fabriquées en acier inoxydable avec un système pour absorber les vibrations.

La différence avec les roues commercialisées par Apple, c'est que le prix est 650€ moins cher. Le design est quasiment le même, le fonctionnement et les matériaux quasiment identiques et pourtant OWC propose son kit à seulement 199€ ! Comme quoi qu'Apple se réserve une belle marge de bénéfice...

Pour l'instant la précommande est ouverte et les premières expéditions commenceront dès le mois prochain. Le prix de lancement est de 199$ et le prix évoluera les mois qui suivent à un tarif de 249$.