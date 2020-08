Galaxy Watch 3 : la nouvelle montre de Samsung plus fine et plus légère

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Après le Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, les Buds Live, le Galaxy Z Fold 2 et la tablette Galaxy Tab S7, il est temps de passer à la dernière nouveauté de Samsung avec la Galaxy Watch 3.



En effet, hier, le coréen a fait la présentation de ses produits à venir lors de la conférence Unpacked 2020. durant cette dernière, nous avons eu le droit à la mise en avant de la troisième version de la Galaxy Watch, montre connectée du constructeur.



Celle-ci se veut plus chère que sa grande soeur, mais est également plus fine, plus légère et plus performante.

Samsung officialise la Galaxy Watch 3

Lancée pour la première fois en 2018, la montre connectée de Samsung, la Galaxy Watch, continue de se mettre à jour via de nouvelles gammes.



C'est une nouvelle fois le cas avec la troisième (en vérité, c'est la deuxième, Samsung ayant décidé de ne pas passer par un numéro 2) version de la montre. Adoptant quasiment le même design, elle est 14% plus mince et 15% plus légère que la Galaxy Watch avec une taille d'écran de 1,4 pouce pour la plus grande version.



La Watch 3 est disponible en deux tailles différentes, 41 mm et 45 mm avec des écrans OLED. Elle disposera d'une surveillance de l'oxygène dans le sang (SpO2 et VO2 Max), et elle sera en mesure de surveiller la pression artérielle et l'électrocardiographie (ECG) en Corée (Samsung travaille pour obtenir les droits dans d'autres pays).



On retrouve également un suivi du sommeil, suivi sport ou encore fonction de détection de chutes.



Elle sera disponible à l'achat à partir du 6 août à un prix débutant à 429€ en 41mm Bluetooth. La version 4G demande 50€ de plus.



