Nouvel iMac : Apple recommande de nettoyer l'écran qu'avec le chiffon fourni

Il y a 1 heure

Julien Russo

Apple est une entreprise qui a le souci du détail et elle veut que ses consommateurs l'aient aussi. La firme de Cupertino a commercialisé avant-hier un nouveau modèle d'iMac 27 pouces. Dans la liste des options proposées, on retrouve le verre nanotexturé, il s'agit d'un type d'écran qui permet d'obtenir une luminosité optimisée quand vous travaillez dans un environnement très lumineux. Cependant, il est aussi très fragile !

Le chiffon Apple et rien d'autre

La majorité des clients qui investissent dans un Mac font très attention à leur appareil une fois installé. Comme tous les autres ordinateurs, il est nécessaire de l'entretenir, on entend par là nettoyer régulièrement l'écran, mais aussi le Magic Keyboard et la Magic Mouse.

Pour l'écran du nouvel iMac 27 pouces, Apple a émis une alerte de la plus haute importance sur son site. En effet, tous les clients qui choisissent l'option du verre nanotexturé pour l'écran de leur iMac doivent être vigilants.

Apple a rappelé qu'il ne faut pas utiliser un chiffon lambda que vous utiliseriez pour nettoyer une table ou une vitre. La firme de Cupertino a insisté pour que vous nettoyiez l'écran exclusivement avec le chiffon fourni dans le pack quand vous achetez l'iMac !

Pour alerter ses clients, Apple a même émis une page dédiée sur son site d'assistance. Cela concerne à la fois le nouvel iMac, mais aussi l'écran Pro Display XDR qui sont éligible tous les deux au verre nanotexture. Pour éviter les dommages lors du nettoyage, Apple explique sur son site :

Pour éliminer la poussière ou les taches de l'écran en verre à nanotexture, utilisez uniquement le chiffon de polissage fourni avec votre Pro Display XDR ou iMac. Pour un nettoyage peu fréquent des taches difficiles à éliminer, vous pouvez humidifier le chiffon avec une solution d'alcool isopropylique (IPA) à 70%.

Les étapes nécessaires à respecter sont les suivantes :

Lavez le chiffon de polissage à la main avec du savon à vaisselle et de l'eau. Rincez abondamment. Laissez le chiffon de polissage sécher à l'air pendant au moins 24 heures.

Alors bien sûr, vous allez nous dire "On fait comment si au bout de quelques années on égare le chiffon ?". À cette question, la firme de Cupertino vous répond qu'il est indispensable de prendre contact avec ses équipes au téléphone ou en Apple Store. L'entreprise a mis en place une procédure en interne pour permettre aux clients d'acheter... un chiffon ! Le tarif fixé aux États-Unis est de 9$, ce qui correspond à moins de 10€ en France.