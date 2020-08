L'Apple TV est la meilleure box de streaming... aux USA

Il y a 44 min

Alban Martin

Réagir

Si l'Apple TV 4K date de fin 2017, cela ne l'empêche pas d'être la meilleure offre du marché. En effet, malgré ses trois ans d'âge, et grâce aux mises à jour de tvOS, la box de la firme à la pomme est celle qui propose le plus de services à la demande. Du moins aux États-Unis.



Le petit boitier Apple TV est en concurrence avec des clés de streaming comme la Amazon Fire Stick et la Roku. Si les deux valent bien moins cher que l' TV, elles proposent aussi moins de contenus. Les deux derniers en date que sont HBO Max et Peacock (NBC) ne sont pas disponibles.

La meilleure offre est sur Apple TV



Outre une parfaite intégration dans l'écosystème, l'Apple TV attire tous les services. Netflix, Disney+, Hulu, MyCanal, Prime Video, Molotov, Quibi, HBO Max et autre Peacock sont disponibles. Les concurrents ne proposent pas autant de contenu, la faute à des accords compliqués à mettre en place.



De son côté, Amazon souhaite que HBO intègre tout son contenu Max en tant que chaîne dans Prime Video. La chaine américaine s'y refuse, car elle ne veut pas être agrégée sur la plate-forme de quelqu'un d'autre dans une interface utilisateur qu'elle ne contrôle pas, avec un partage des revenus imposé et une relation client limitée.



Si HBO a arrêté sa chaîne Apple TV lorsque Max a fait ses débuts, l'application HBO Max est disponible pour Apple TV. Apple n'impose pas d'intégration dans l'app TV qui agrège l'ensemble.

Du côté de Roku, le problème réside dans la publicité. Le service monétise son offre en prenant une part de publicité dans les applications tierces. HBO Max ne propose pas d'annonces pour le moment, mais souhaite lancer une offre financée par la publicité dès l'année prochaine. Le partage de revenus n'est donc pas possible et Roku souhaite également que HBO ajoute gratuitement une partie de son contenu dans la chaîne Roku.



NBC et son offre Peacock bloquent pour les mêmes raisons sur les plateformes d'Amazon et de Roku. D'ailleurs, Peacock a été lancé avec un modèle axé sur la publicité, comprenant une offre entièrement gratuite soutenue par des spots avant chaque programme.



Apple a beau être critiqué de toute part concernant ses politiques draconiennes et potentiellement anticoncurrentielles autour de l'App Store (cf l'affaire xCloud ou FaceBook Gaming), elle est plus souple sur les contenus TV. Apple souhaite que les applications offrent une intégration complète avec l'application TV et Siri, mais ce n'est pas obligatoire. HBO Max et Peacock sont disponibles sur Apple TV depuis le premier jour en tant qu'app indépendante.



Du coup, le fameux hobby de Steve Jobs (il aimait appeler l'Apple TV ainsi) est la meilleure offre du marché américain pour regarder tout ce qui sort en streaming.



En revanche, les consommateurs doivent-ils s'inquiéter de la multiplication des services ? Un peu comme pour suivre le football, il faut désormais s'abonner à plusieurs offres pour profiter des dernières séries et des nouveaux films. Quel est votre budget actuel mensuel et selon vous, quel est le plafond maximum ?



PS : l'Apple TV 4K est en promo.