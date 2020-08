Apple Watch : Feu vert pour la disponibilité de la fonction ECG en Corée du Sud

Il y a 2 heures

Julien Russo

Réagir

Si en France nous possédons l'ECG depuis longtemps, dans certains pays la validité d'une telle fonction prend du temps ! En effet, Apple a besoin d'une validation de chaque administration partout où l'Apple Watch est commercialisé. On parle ici d'une fonctionnalité de santé, d'où l'importance de vérifier si celle-ci est fiable et peut être mise en avant à tout public.

L'ECG autorisé en Corée du Sud

Proposer la fonction ECG c'est un énorme argument de vente pour Apple. Après plusieurs années d'attente, c'est désormais autorisé en Corée du Sud. Le ministère de la Sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS) a donné son feu vert à Apple pour proposer l'électrocardiogramme à tous les utilisateurs watchOS éligibles.

Apple va probablement intégrer l'ajout de la fonctionnalité dans la prochaine mise à jour de watchOS qui va sortir à la rentrée en même temps qu’iOS, macOS et iPadOS.

C'est une bonne nouvelle puisque nous l'avons vu à plusieurs reprises depuis l'existence de l'Apple Watch, la montre connectée d'Apple a un certain talent pour avertir les utilisateurs en cas de problème cardiaque.

L'ECG sur l'Apple Watch est disponible depuis plus de 1 an en France, elle permet de vérifier si les battements de votre coeur sont normaux ou non. Il vous suffit d'ouvrir l'application concernée sur watchOS et de rester appuyer sur la Digital Crown pendant un temps défini. À l'issue du test, l'Apple Watch vous donnera son diagnostic.

Bien sûr, Apple rappelle que cela ne vaut pas l'ECG qu'on retrouve dans les hôpitaux. Il faut quand même signaler que même si l'Apple Watch passe souvent à côté de cas de fibrillation cardiaque, il est rare qu'elle se trompe quand elle en détecte une !



Source