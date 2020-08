Des photos des prototypes du premier iPhone apparaissent sur Twitter

Il y a 35 min

Julien Russo

1

Avant de lancer l'iPhone, Apple a créé de nombreux prototypes. Une étape indispensable, puisque très souvent il y a une différence quand on schématise un appareil et qu'on le prend dans ses mains. Plusieurs photos des prototypes d'iPhone ont fuité sur Twitter. Découvrez à quoi ressemblait l'iPhone avant sa sortie officielle en 2007.

Une cloche en symbole pour le bouton sonnerie

Cela fait déjà 13 ans que l'iPhone existe, le temps passe incroyablement vite, comme les changements qu'a connus le smartphone d'Apple. En passant par le design, les composants internes ou encore l'OS, l'iPhone a évolué à une vitesse hallucinante.

Avant de lancer son premier smartphone, Apple a fait passer celui-ci par la case prototype. L'iPhone était un pari osé à l'époque, un écran tout tactile, un navigateur internet, un appareil photo...

Sur les prototypes qui ont fuité sur Twitter, on peut apercevoir que la firme de Cupertino n'a pas changé grand-chose par rapport à la première génération d'iPhone, on ne dirait pas que c'est des prototypes que tout le monde croirait que c'est l'iPhone de première génération !

Le détail qu'on remarque sur les photos ci-dessus, c'est le bouton sonnerie/silencieux qui avait une petite cloche de gravée pour indiquer à l'utilisateur si son iPhone était en mode silencieux ou non.

Les modèles qu'utilisait Apple avaient également sur une étiquette collé à l'arrière avec les bandes de fréquences et plusieurs informations techniques diverses qui servaient aux ingénieurs qui travaillaient sur le projet.

Comme vous pouvez le voir dans la photo ci-dessus, il s'agissait des premiers iPhone où Apple affichait fièrement le logo de l'entreprise avec la mention de version 1.1.1.

L'interface diagnostic

Un prototype de smartphone ne se contente pas que du design, il y a aussi la partie logicielle qu'il faut longuement tester une fois que celle-ci est proche de la finalisation du développement. Les prototypes qui étaient livrés au siège d'Apple étaient munis de l'OS de diagnostic d'Apple, cela permettait de tester les fonctionnalités basiques de l'iPhone. Du type l'envoi de SMS, la navigation internet sur Safari, la connexion à iTunes...