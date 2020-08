Twitch Prime change de nom et devient Amazon Prime Gaming

Vous êtes abonné Amazon Prime ? Génial, vous pouvez tous les mois soutenir une chaine Twitch grâce à l'abonnement offert. Il s'agit d'une "contribution" pour améliorer les gains mensuels des streamers du monde entier. Cette idée avait fleuri dans l'esprit de la firme de Seattle quand elle avait racheté Twitch en 2014. Aujourd'hui, cette option "Twitch Prime" va connaitre un gros changement !

Le fonctionnement reste identique, mais le nom change !

Jusqu'ici, Amazon appelait l'abonnement offert le "Twitch Prime", deux mots qui veulent dire beaucoup de chose, puisque le premier donne le nom de la plateforme de streaming et le second le nom de l'abonnement annuel "Amazon Prime" qui réunit un nombre incalculable davantage. Amazon a pris une décision vis-à-vis de l'abonnement qui participe à la croissance fulgurante de la plateforme de streaming.

Désormais, il faudra appeler le Twitch Prime : "Prime Gaming".

Sa valeur financière restera la même et les utilisateurs auront tous les mois leurs collections de jeux habituels.

Ce changement de nom s'inscrit dans la volonté d'Amazon de désigner ses services par ces noms. Celui-ci n'est pas encore effectif, mais il devrait l'être de façon imminente.

Comme Amazon Prime Music (pour la musique) ou encore Amazon Prime Vidéo (pour les films et séries). Si quelqu'un ne connaît pas Twitch, il comprendra instantanément que "Prime Gaming" est en lien avec l'univers des jeux vidéos. Amazon veut par là faciliter la compréhension de ses abonnés Amazon Prime !

Pour rappel, l'abonnement Amazon Prime vous permet :

Au tarif unique de 49€/an. Il faut dire que si vous commandez fréquemment sur Amazon, avec la livraison 1 jour ouvré, l'abonnement est très vite rentabilisé !

Au second trimestre de cette année, Twitch a explosé les statistiques avec un total de 5,05 milliards d'heures de visionnage, un chiffre fortement "boosté" par le confinement à cause du Covid-19. Sur la même période l'année dernière, Twitch comptabilisait 3 milliards d'heures de visionnage.

Twitch and Amazon will be rebranding Twitch Prime to Prime Gaming to "make it clearer" to members, in line with other Amazon products such as Prime Music and Prime Video, according to documents i've received from sources pic.twitter.com/AVU2qRerbg