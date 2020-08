Apple TV+ : la firme signe un contrat pluriannuel avec Scorsese

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Après avoir décroché les droits du nouveau film du réalisateur américain Martin Scorsese en mai dernier, Apple vient de gagner une nouvelle bataille face à Netflix et autre Amazon.



La branche Apple TV+ a signé un contrat exclusif de plusieurs années avec Martin Scorsese pour les futures séries et films de la plateforme. Comme indiqué par Deadline, l'accord signifie qu'Apple TV+ aura des exclusivités sur le contenu de la société Sikelia Productions de Scorsese.

Scorsese et Apple collaboreront pour un film

La nouvelle de cet accord entre Scorsese et Apple TV+ intervient donc après qu'Apple ait conclu un accord avec Paramount pour aider à financer l'adaptation du livre "Killers of the Flower Moon" par Scorsese à hauteur de 200 millions de dollars. L'adaptation scénarisée par Eric Roth du livre de David Grann mettra en vedette Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.



En concurrence avec Netflix, Apple TV+ aurait notamment remporté la manche car elle est plus ouverte à une première des films dans les salles de cinéma, alors que Netflix souhaite généralement que tous les originaux soient diffusés sur son service de streaming.



La société Sikelia Productions est responsable de tous les projets de Scorsese depuis des dizaines d'années :

La société gère et produit tous les projets de Scorsese, notamment: The Irishman en 2019, Silence en 2016, Le loup de Wall Street en 2013, Hugo en 2011, Shutter Island en 2010, le lauréat de l'Oscar du meilleur film en 2006 The Departed, The Aviator en 2004 et la série Boardwalk Empire et vinyle. Les documentaires comprennent: The 50 Year Argument, George Harrison: Living in the Material World, A Letter to Elia, Public Speaking, Shine A Light et No Direction Home: Bob Dylan. A venir sur le front du docu sont An Afternoon with SCTV, un projet Untitled Fran Lebowitz et un projet Untitled David Johansen, tous en post-production.

Apple ajoute donc Sikelia aux premiers accords passés avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Davisson d'Appian Way; Green Door Pictures d’Idris Elba; Scott Free Productions de Ridley Scott; Documentaires A24 et Imagine; ou encore les usines de programmation pour enfants Sesame Workshop et Peanuts.



Reste à découvrir quels sont les films et séries sur lesquels travaillent l'un des plus grands réalisateurs.



Source