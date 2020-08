New York demande à Apple une solution pour Face ID et les masques

Outre une mise en avant de la nouveauté d'iOS 13.5, il semble difficile de faire plus... Source

Nous comprenons qu'Apple travaille pour résoudre le problème et savons qu'Apple dispose d'une gamme de technologies à sa disposition en tant que leader mondial parmi les entreprises technologiques. Nous exhortons Apple à accélérer le déploiement de nouvelles technologies et solutions qui protègent davantage les clients à l'ère du COVID-19.

Il semblerait que tous les possesseurs d'iPhone ne soient pas au courant de cette nouvelle mise en place d'Apple et que ces derniers baissent leur masque afin de faire appel à Face ID pour le déverrouillage. Une habitude embêtante, surtout dans les transports en commun, puisque cela amène des risques inutiles... C'est pour cela que la MTA de New York fait appel à Apple pour tenter de changer les choses. Patrick Foye, président de la Metropolitan Transportation Authority :

Avec la situation actuelle et la présence du COVID dans le monde, de nouvelles mesures s'appliquent dans les différents pays touchés. Notamment, les usagers se doivent de porter un masque lors de leurs sorties dans des espaces communs, notamment dans les transports en commun. Un changement de donne qui a forcé de grands groupes pour Apple de revoir certaines de leurs technologies. L'exemple le mieux représenté, c'est Face ID, système de détection de visages permettant de déverrouiller son appareils. Ainsi, depuis iOS 13.5, la fonctionnalité détecte lorsque l'utilisateur porte un masque puis lui propose d'entrer son code pour avoir accès à son téléphone. Une solution qui semble ne pas convenir à tout le monde...

