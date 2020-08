EVE Echoes : le nouveau MMORPG spatial est de sortie sur mobile

Annoncé ici-même en 2018, le nouveau titre de l'éditeur NetEase est enfin disponible sur iPhone, iPad et Android. Il s'agit de Eve Echoes qui est tiré du partenariat avec les développeurs de CCP à qui l'on doit l'excellent MMO en ligne EVE Online.



Eve Echoes est le pendant mobile de Eve Online avec un univers fidèle mais adapté pour permettre aux joueurs sur smartphones et tablettes de se livrer à une conquête de l'espace sans frein.



Regardez le trailer :

EVE Echoes : sortie du MMORPG l'App Store et le Play Store

Comme nous le pensions, Eve Echoes est une adaptation d'EVE Online avec un univers un peu plus petit pour s'adapter aux mobiles mais un gameplay aussi complet que le MMORPG qui fait chavirer le coeur des fans de SF et plus particulièrement ceux de Star Wars qui peuvent ici gérer des vaisseaux dignes de la saga.



Le but du jeu pour les joueurs est de contrôler des vaisseaux spatiaux et de partir à la recherche de la fortune et de l'aventure dans une immense galaxie gouvernée par un système économique capitaliste entièrement gérée par les autres joueurs. Plus de 8000 systèmes existent dans Eve Online, certainement un peu moins ici.



Différent de la plupart des MMORPG. Eve Echoes s'inspire en réalité des titres comme Elite, Privateer ou Freelancer. C'est tout d'abord un jeu basé sur l'économie et le pouvoir, doublé d'une simulation spatiale. Il se joue d'ailleurs en point & click et affiche de nombreux menus interactifs. L’ensemble est beau et gigantesque.



Pour information, Eve Online est sortie en 2003 et était édité par Simon & Schuster Interactive. En décembre 2003, CCP a racheté les droits de distribution et a mis le jeu en téléchargement sur son site. Depuis début 2008, le jeu est également disponible sur Steam et est compatible Windows et Mac OS X, avec une traduction dans plusieurs langues dont le français depuis 2014.



Eve: Echoes est donc disponible sur nos mobiles sur iOS et Android.



PS : le titre est disponible un jour en avance mais les serveurs ne seront ouverts que demain matin.



