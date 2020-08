Trüberbrook : le jeu de SF allemand arrive sur mobile le 3 septembre

Il y a 1 heure

Alban Martin

Trüberbrook avait été annoncé sur iOS et Android en mars dernier, un an après sa sortie sur Mac, PC et autre Nintendo Switch. Désormais, ce jeu d'aventure de science-fiction se déroulant dans les années 60 est daté au 3 septembre sur mobile.



Une bonne nouvelle accompagnée d'un trailer vidéo :

Trüberbrook arrive sur iOS et Android

Trüberbrook est un jeu du studio Headup fait à la main qui prend ses marques dans l'Allemagne des années 60. Remplie de mystères, cette aventure vous mène à Trüberbrook, un petit village isolé en pleine zone rurale. Autour de vous, il n’y a que des montagnes densément boisées. Mais qui s'en soucie, vous avez gagné un voyage à la loterie ! Ou du moins, c'est ce que vous pensez. En fait, vous allez devoir sauver le monde dans une ambiance science-fiction rétro qui use de thèmes universels tels que l'amour, l'amitié, la loyauté, la découverte de soi et les dinosaures !



Pour ceux qui aiment Twin Peaks, les X-Files, Stranger Things et Star Trek, sachez que ce sont ces séries qui ont inspiré les développeurs pour l'ambiance et le scénario. Si la bande-son est en anglais (ou allemand au choix), les sous-titres français sont prévus. De quoi profiter pleinement d'un jeu magnifique qui vous occupera au moins 10 heures...



Rendez-vous le 3 septembre sur iOS et Android.

Télécharger le jeu Trüberbrook