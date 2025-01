Le très drôle Looking for Aliens arrive sur mobile !

Les joueurs PC le connaissent déjà, Looking for Aliens s'apprête à sortir sur nos mobiles. Edité par Plug In Digital, ce titre développé par le studio russe Yustas a su conquérir un certain public sur Steam depuis 2021. Si le portage est réussi, et il n'y a pas de raison, ce sera un titre à posséder sur iPhone et Android.

Découvrez Looking for Aliens

Looking for Aliens vous plonge dans un voyage humoristique où vous voyez la Terre à travers les yeux d'extraterrestres. Parcourez 25 décors dessinés à la main, découvrez plus de 250 objets cachés dans des environnements colorés et surprenants. Ce jeu d'objets cachés mêle humour, énigmes simples et exploration interactive, avec des graphismes originaux et accessibles à tous. Une expérience singulière faite de paysages animés, d'indices et de bonus cachés qui rappelleront un certain Où est Charlie ?.



Pour vous faire une idée précise du jeu, voici la bande-annonce officielle :

Notre avis sur Looking For Aliens

Looking for Aliens est un charmant jeu d'objets cachés indépendant développé par Yustas Games Studio comprenant 25 niveaux. L'histoire tourne autour d'extraterrestres essayant de se fondre dans la société humaine, présenté avec humour à travers des segments d'émissions télévisées animées par des petits hommes verts qui introduisent le récit original de chaque niveau.



Le gameplay consiste à cliquer sur des environnements détaillés et interactifs pour trouver des extraterrestres, des objets et des personnages cachés, avec des tâches allant de simples chasses d'objets à des énigmes environnementales ou des mini-jeux. Chaque niveau offre une palette de couleurs et un décor uniques, tandis que la bande sonore complète l'atmosphère légère et mystérieuse du jeu.



Looking for Aliens se distingue par son équilibre entre défi et accessibilité ; les joueurs n'ont pas besoin de trouver tous les objets pour progresser, et les indices textuels rendent la recherche amusante plutôt que frustrante. Il offre une expérience relaxante et engageante aux fans du genre.

Prix et date de sortie

Comptez 2,99 € sur mobile, contre 7,99 € sur Steam. Rendez-vous le 15 avril pour la sortie pour ce très joli titre.



PS : la date pour Android n'a pas été confirmée.

Télécharger le jeu Looking for Aliens