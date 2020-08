Disney+ : une promo à 59,99€ en précommande en Belgique

Il y a 4 heures

Alban Martin

Les précommandes sont arrivées chez Disney Plus pour le prochain lancement qui aura lieu dans plusieurs pays européens dont la Belgique. En effet, la 15 septembre prochain, nos lecteurs belges pourront télécharger l'app Disney+ sur tous leurs appareils et visionner tous les films et séries Disney, mais bien plus encore.



Pour vous donner une raison supplémentaire de rejoindre l'aventure, le géant américain propose une offre de lancement avec un abonnement de un an à 59,99€ au lieu de 69,99€. Pour cela, il faut s'abonner dès maintenant sur Disney Plus Belgique.

Profitez de la promotion à -15% en Belgique

Aujourd'hui, pour la première fois, les fans peuvent s'abonnerà Disney+ en Belgique au tarif préférentiel de 59,99 €. Cette offre de pré-lancement pour l'abonnement annuel n'est disponible que jusqu'au 14 septembre 2020, et correspond à 4,99 € par mois.



Disney+ sera lancé le 15 septembre 2020 au prix standard de 6,99 € par mois, ou 69,99 € pour un abonnement annuel. Si vous prévoyez de vous y abonnez, faites-le donc dès maintenant pour économiser 15% et avoir accès le jour J aux catalogues Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, ainsi qu'une programmation originale et exclusive comprenant des longs-métrages, des séries, des documentaires et des courts-métrages conçus exclusivement pour le service.



Disney+ propose l’intégralité de ses contenus en haute définition et sans publicité, avec la possibilité de disposer de 4 flux en simultané, de téléchargements illimités sur 10 appareils, et jusqu’à 7 profils différents.



Le service de streaming sera lancé le 15 septembre au Portugal, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Islande, en Belgique et au Luxembourg. Il est déjà disponible en France.



