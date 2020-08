Sorties jeux : Neverwinter Nights, EVE Echoes, Circulous

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Neverwinter Nights, EVE Echoes, Circulous.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Meow Adventures (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.02, 122 Mo, iOS 9.0, Deutrix) Rejoignez Oliver et ses amis à fourrure dans un voyage amusant à travers les aventures de Meow!



Aidez les félins espiègles à surmonter les obstacles difficiles lorsqu'ils parcourent les cartes.



Rencontrez d'autres amis à fourrure tout au long du voyage et découvrez leurs traits qui peuvent vous amener encore plus de plaisir! Télécharger le jeu gratuit Meow Adventures





Tetra Classic (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 76 Mo, iOS 10.0, Onetap Co.,Ltd) Touchez, glissez, tenez! Vous devez déplacer les pièces sur une ligne complète ou sur plusieurs lignes. Une fois la pièce en place, la nouvelle pièce aléatoire apparaîtra. Soyez prudent! Ils ne rentreront que de manière très spécifique! Si vous avez une pièce qui atteint le sommet, le jeu se termine.



Un concept bien connu, puisqu'on parle d'une équivalence à Tetris ! Télécharger le jeu gratuit Tetra Classic





Starry Garden (Jeu, Éducation / Simulation, iPhone / iPad, v1.1.5, 517 Mo, iOS 9.0, Gamepub) Façonnez votre jardin personnel sous un magnifique ciel étoilé.

Collectionnez une multitude de constellations et d'animaux de compagnie.



Détendez-vous grâce à une bande originale apaisante.



Admirez les splendeurs de la voûte céleste nocturne au son de mélodies relaxantes.

Scrutez des étoiles, des planètes ainsi que des satellites existants. Télécharger le jeu gratuit Starry Garden





Infinite Adventure Room Escape (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 110 Mo, iOS 9.0, Vembarasi Mariyappan) Infinite Adventure Room Escape est un nouveau type de jeu d'escape room. Dans ce jeu d'aventure, votre objectif est de résoudre différents casse-tête pour trouver votre chemin pour sortir des pièces.



Ce jeu classique de pointer-cliquer est exactement ce dont vous avez besoin! Utilisez toutes vos compétences pour terminer les 100 niveaux et échapper à la salle mystère.



Préparez-vous à échapper à tous les endroits possibles dédiés à différentes pièces, résolvez des énigmes et ouvrez les portes pour encore plus de plaisir. Télécharger le jeu gratuit Infinite Adventure Room Escape





EVE Echoes (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.2, 1,7 Go, iOS 9.0, NetEase Games) EVE Echoes est un MMO spatial mobile « next-gen » reposant sur les principes de conception du jeu emblématique EVE Online. Dans EVE Echoes, les joueurs pourront forger leur chemin vers la gloire dans un immense environnement spatial bac à sable, formant des alliances avec d'autres pilotes venus de toute la galaxie pour façonner l'univers persistant du jeu.



Combats interstellaires, exploration, piraterie, collecte de ressources, production industrielle, commerce et de nombreuses autres activités attendent les joueurs à travers des milliers de systèmes solaires. Qu'il s'agisse de l'essor et de la chute d'un empire ou du bouleversement de l'équilibre des forces, l'intégralité de l'histoire d'EVE Echoes sera écrite par ses joueurs.

Télécharger le jeu gratuit EVE Echoes





Bluff Plus (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.0.1, 178 Mo, iOS 10.0, Zynga Inc.) Bienvenue chez Bluff Plus! Construisez vos îles de rêve avec des dizaines de décorations fascinantes et portez votre meilleur poker face pour gagner des cadeaux spéciaux avec ce nouveau jeu de cartes de bluff multijoueur GRATUIT. Télécharger le jeu gratuit Bluff Plus





Aquatic Blast (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.5, 551 Mo, iOS 10.0, 10PMLABS) Aquatic Blast est un jeu de puzzle à bulles de couleur assortie, qui vous amène à travers différentes régions du monde pour sauver les créatures marines des effets néfastes de la pollution. C'est simple mais stimulant! Rejoignez l'aventure pour sauver nos adorables créatures marines en difficulté, utilisez leurs super-pouvoirs, ainsi que vos puissantes compétences en résolution de casse-tête pour surmonter les nombreux défis.



Aquatic Blast mettra à l'épreuve vos compétences en résolution d'énigmes, vous obligeant à terminer les étapes avec des mouvements limités, en battant le chronomètre et en testant votre vitesse et votre agilité lorsque vous soufflez différents polluants qui sévissent dans les océans et les animaux marins.



La vie marine adorable dans le jeu a besoin de votre aide! Rejoignez-nous pour les sauver des dangereux polluants qui les tuent! Télécharger le jeu gratuit Aquatic Blast





Airship Arena (Jeu, Stratégie / Action, iPhone, v1.1, 229 Mo, iOS 11.0, Suomen Automaatti Teollisuus O...) Airship Arena est un jeu d'action-stratégie. Détruisez les dirigeables de vos ennemis et gardez une longueur d'avance sur eux en améliorant constamment votre dirigeable avec le meilleur équipement que vous avez rassemblé au cours des batailles.



En jouant, vous gagnerez des coffres, qui vous débloqueront de plus en plus d'éléments pour améliorer vos dirigeables.



Développez vos propres stratégies, en essayant différentes constructions - Quel type de dirigeable conviendra à votre style? Télécharger le jeu gratuit Airship Arena





Nouveaux jeux payants iOS :

Neverwinter Nights (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 3,4 Go, iOS 11.0, Overhaul Games) Neverwinter Nights est un RPG classique de type Donjons & Dragons sorti en 2002 sur PC et amélioré pour la plateforme d'Apple. Ainsi, prévoyez plus de 100 heures de jeu avec la campagne originale, ainsi que les DLC gratuites. Jouez en solo ou faites équipe avec des amis pour une grande aventure à travers les Royaumes Oubliés.



En plus de la campagne classique Neverwinter Nights, la version iOS comprend six aventures DLC gratuites : Shadows of Undrentide, Hordes of the Underdark, Kingmaker, ShadowGuard, Witch’s Wake et le pack aventure.

Télécharger Neverwinter Nights à 10,99 €





The Machines Garden (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 101 Mo, iOS 10.0, Too Much Tomato LLC) Découvrez le mystère de The Machine's Garden en parcourant ce jeu de puzzle narratif court et atmosphérique.



RÉSOUDRE DES PUZZLES

Réfléchissez pour vous frayer un chemin à travers plus de 35 puzzles à grille hexagonale difficiles et fabriqués à la main. Maîtrisez l'utilisation de cellules spéciales qui lancent, attachent et multiplient les hexagones pour résoudre des énigmes complexes.



DÉPLACER LES FILS DU PASSÉ

Explorez une série d'histoires qui se dévoilent lentement qui révèlent un récit poignant mais léger. Télécharger The Machines Garden à 2,29 €