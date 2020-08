App Store : Spotify félicite l'iniative d'Epic Games dans la lutte pour la commission de 30%

Julien Russo

Hier, Epic Games a pris l'iniative d'ajouter son propre mode de paiement dans Fortnite, un procédé illégal sur l'App Store, puisque chaque développeur d'application doit passer par le paiement mis à disposition par Apple. L'objectif ici était d'éviter de payer la commission de 30%, un détail que n'a pas apprécié Apple puisque la firme californienne a supprimé Fortnite !

Spotify félicite Epic Games

Même si Spotify n'a absolument rien à voir avec Epic Games, les deux entreprises se soutiennent mutuellement dans leur combat contre la commission de 30% pour tous les achats réalisés sur l'App Store. En effet, les deux célèbres applications sont soumises à la commission et ne trouvent pas cela normal ! Les arguments qui sont mis en avant à chaque fois c'est la "pratique concurrentielle" et l'abus de position.

Après le bad-buzz que la suppression de Fortnite a généré hier, la plateforme de streaming en a profité pour faire une déclaration :

Nous saluons la décision d'Epic Games de prendre position contre Apple et de faire la lumière sur l'abus par Apple de sa position dominante. Les pratiques déloyales d'Apple ont désavantagé les concurrents et privé les consommateurs pendant bien trop longtemps. Les enjeux pour les consommateurs et les développeurs d'applications, petits et grands, ne pourraient être plus élevés et garantir que la plate-forme iOS fonctionne de manière compétitive et équitable est une tâche urgente aux implications profondes.

Même si Epic Games a enfreint les règles de l'App Store en ajoutant un paiement direct évitant la commission de 30%, Spotify juge que "cette révolte" marque la fin d'une période où Apple impose des règles abusives. Du côté de l'éditeur de Fortnite, on doit être heureux d'avoir un soutien de taille...

Depuis hier, Epic mobilise sa communauté avec le hashtag #FreeFortnite sur Twitter afin de faire plier Apple.

En effet, tout semble avoir été minutieusement préparé, puisque comme par hasard, après l'exclusion de Fortnite sur l'App Store, les comptes Twitter d'Epic Games se sont mis à tweeter une vidéo "Nighteen Eighty-Fortnite" reprenant la célèbre publicité emblématique d'Apple en 1984. Visiblement l'éditeur de Fortnite savait très bien comment Apple allait réagir en proposant un paiement direct dans son jeu populaire !



Du côté d'Apple on est catégorique, il est hors de question de céder sur la commission de 30%. Pour la firme de Cupertino, quand on offre des outils, des tests et une visibilité mondiale ainsi qu'une portée de plus d'un milliard d'utilisateurs qui peuvent télécharger votre app, il est tout à fait normal de prélever 30% sur chaque achat intégré d'une application.



Pour rappel, si le combat Apple VS Epic Games a officiellement été lancé hier avec un dépôt de plainte du créateur de Fortnite, du côté du géant suédois, on a aussi déposé plainte contre Apple l'année dernière devant la Commission européenne.



Mise à jour : Google a également supprimé Fortnite de son Play Store.



