Reeder 4 : l'application gratuite sur iOS et macOS

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1

Si vous aimez rassembler vos articles de sites web dans un seul et même endroit, alors vous vous devez de connaître l'application Reeder 4 (v4.2.5, 21 Mo, iOS 12.0). Cette dernière se présente comme étant un lecteur de flux RSS simple et efficace dans lequel vous allez pouvoir lire les dernières actualités qui vous intéressent.



L'année dernière, les développeurs ont lancé la quatrième version sur iOS et macOS, apportant quelques modifications pour une lecture encore plus claire.



La belle nouvelle, c'est que pendant un temps limité, l'outil est disponible gratuitement sur les deux plateformes.

Reeder 4 est disponible gratuitement au téléchargement

Si vous cherchez un excellent lecteur de flux RSS, permettant de regrouper tous les articles de vos médias préférés en un seul endroit, nous vous conseillons de foncer télécharger Reeder, quelle que soit la plateforme.



L'outil est simple, mais efficace, et permet de trier vos différentes sources par catégorie. La gratuité, temporaire, n'a pas de date de fin pour le moment !

Télécharger l'app gratuite Reeder 4 sur iOS

Télécharger l'app gratuite Reeder 4 sur Mac