Facebook critique les 30% d’Apple sur le système de paiement des Pages

Nous avons demandé à Apple de réduire sa taxe de 30% sur l’App Store ou de nous permettre d’offrir Facebook Pay afin que nous puissions absorber tous les coûts pour les entreprises en difficulté pendant le Covid-19. Malheureusement, ils ont rejeté nos deux demandes et les PME ne recevront que 70 % de leurs revenus durement gagnés.

Le réseau social propose un nouveau service dans 20 pays qui permet d’aider les petites sociétés pendant la crise en fournissant un moyen de paiement sûr en ligne. Cela permet de garder la distance sociale et de rassembler facilement la facturation pour un événement ou un service.

En pleine crise des 30% face à Epic Games et autre Spotify, Apple qui bloque également les apps de jeux en streaming comme XCloud ou Facebook Gaming, vient une nouvelle fois se faire attaquer. C’est encore Facebook qui retoque les 30% de commission demandés par Apple pour tout achat sur App Store ou au sein d’une application.

