Harry Potter: Puzzles & Spells se montre en vidéo sur iOS et Android

Il y a 3 heures

Alban Martin

Le plus célèbre des sorciers est proche d'un retour sur nos mobiles avec un jeu à la Candy Crush. En soft-launch depuis mars, Harry Potter: Puzzles & Spells se montre dans un trailer vidéo signé Zynga. Comme prévu, l'éditeur va lancer un match-3 dans l'univers de Poudlard.



Regardez la vidéo :

Harry Potter: Puzzles & Spells se montre en vidéo

Si nous savions que Harry Potter: Puzzles & Spells allait permettre d’incarner une variante du célèbre sorcier à lunettes avec ses sorts et potions, nous en apprenons un peu plus sur le gameplay.



Le titre développé par Zynga qui rendra les joueurs accrocs avec des événements quotidiens et la possibilité de monter de niveau et de débloquer plus de personnalisation pour les personnages du jeu, se calque sur la série cinématographique pour ce qui est du rendu des protagonistes.

On reconnaîtra ainsi les personnages clés comme Hermione Granger, Ron Weasley, Dumbledore, Minerva McGonagall ou encore Rubeus Hagrid.

Autre point, les premiers joueurs à télécharger l’app que l’on trouvera également sur les tablettes Kindle, Facebook et Android, recevront un pack de bienvenue avec plusieurs récompenses pour améliorer sa progression dans la partie ainsi qu’un avatar inédit. Espérons que le modèle économique ne soit pas trop déséquilibré malgré un fort accent free-to-play.



Pour le moment, le jeu n’est pas encore disponible en France, Belgique, Suisse et autre Canada, mais vous pourrez être alerté en renseignant votre adresse e-mail sur le site officiel.



L’ambiance de Poudlard suffira-t-elle à vous faire oublier Candy Crush ?

Télécharger le jeu gratuit Harry Potter: Puzzles & Spells