Si le Note 20 n’a pas de capteur ToF, c’est la faute d’Apple

Il y a 9 heures

Medhi Naitmazi

2

C’est une information qui nous avait échappée lors de la présentation du Galaxy Note 20 : Samsung n’a pas intégré de caméra ToF (Time of Flight) dans son dernier flagship, contrairement aux Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ou autre Galaxy Note 10+ qui en sont équipés. Une drôle de décision du coréen puisque le Note20 se veut être le fleuron de la gamme 2020.



Une information venue de Corée du Sud explique que Samsung en a été empêché par Apple.

La caméra temps de vol préemptée par Apple

Une caméra ToF - qui signifie Time of Flight ou Temps de Vol en français - est un capteur qui calcule des distances en temps réel.



La caméra émet un signal qui rebondit sur un obstacle et revient à son point d’origine. Une sorte de radar qui permet d’améliorer les photos en mode portrait mais aussi les usages de la réalité augmentée avec un positionnement bien plus précis dans l’espace. Il existe deux grandes variantes : les caméras directes qui fonctionnent exactement comme expliqué et les caméras indirectes qui sont moins efficaces car elles comparent les allers et retours des signaux continus et modulaires.

Le capteur ToF du S20

Samsung utilise déjà des caméras ToF sur le Galaxy S20+, le Galaxy S20 Ultra, le Galaxy Note 10+ et le Galaxy S10 5G. Tous sont équipés de caméras à mesure indirecte à l’arrière. En revanche, le Galaxy Note 20 n’y a pas eu droit. Alors que Samsung n’a rien communiqué sur ce point, le quotidien coréen The Elec explique que le géant de l’électronique aurait décidé d’abandonner cette technologie, car elle n’offre qu’une précision moyenne. Mais la firme aurait voulu passer sur d’autres types de capteurs.

Si la technologie directe est donc beaucoup plus précise, pourquoi Samsung n’achète-t-il pas des caméras à mesure directe ? La réponse est simple : il n’y a qu’un seul fabricant de caméras ToF directes : Sony. Et, la société japonaise aurait signé un accord d’exclusivité avec Apple pour fournir uniquement les iPhone 12 Pro. Et on imagine que le capteur Lidar de l’iPad Pro 2020 vient également du nippon.

Difficile donc de changer de composants, mais Samsung n’a pas abdiqué. La puissante organisation coréenne va tout simplement produire ses propres capteurs comme elle le fait déjà pour les processeurs, les écrans, etc. C’est sa division LSI qui gère les puces Exynos et les capteurs photo ISOCELL qui est chargé de créer une caméra ToF à mesure indirecte aux performances améliorées. Par contre, pour Samsung, l’usage de tels capteurs n’est pas encore clair et les prochains haut de gamme pourraient s’en passer, le temps de voir comment cela se développe chez les concurrents et notamment Apple. Étrange, d’autant que cela fait plus d’un an que Samsung en propose.



The Elec