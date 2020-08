Les réparateurs indépendants vont pouvoir réparer les Mac

Hier à 19:01

Julien Russo

Nous avons appris il y a quelques semaines que Apple avait pris la décision d'étendre son programme de réparation d'iPhone aux réparateurs indépendants. Cela comprend la fourniture des pièces d'origines et des formations officielles organisées par des experts d'Apple. La bonne nouvelle, c'est que la firme de Cupertino a décidé d'étendre ce programme aux Mac !

Toutes les entreprises sont concernées

Vous êtes une entreprise de 20 salariés ou une entreprise de 500 salariés ? Vous n'êtes pas un réparateur agréé Apple, mais vous avez plutôt fait le choix d'être indépendant ?

La bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir prochainement coopérer avec Apple dans un programme dédié pour récupérer les pièces d'origines Mac et des formations pour votre personnel.



La firme de Cupertino le fait pour deux raisons. La première, parce que beaucoup des clients privilégient la réparation dans les ateliers indépendants (ce qui réduit la facture), mais se font réparer leur produit Apple avec des pièces non officielles... La deuxième raison c'est que cela permet aux réparateurs indépendants d'assurer une réparation dans les normes et donc d'éviter d'endommager le précieux du client !

Le programme pour l'iPhone a rencontré beaucoup de succès, il y a eu au total plus de 140 entreprises qui ont envoyé leur candidature pour participer au programme, ce qui couvre plus de 700 nouveaux ateliers pour réparer son iPhone. Même si Apple a un réseau d'Apple Store très grand, un renfort est toujours le bienvenu, surtout dans certaines zones dans le monde où les Apple Store sont parfois complètement absents.

Avec la vente exceptionnelle de Mac au deuxième trimestre 2020, il était logique que la firme de Cupertino créée le même programme que l'iPhone, mais avec les Mac !

Jeff Williams le directeur de l'exploitation d'Apple a expliqué :

Lorsqu'un appareil doit être réparé, nous voulons que les clients aient accès à une solution sûre et fiable - cette dernière extension rejoint les milliers de sites de réparations que nous avons ajoutés au cours de l'année écoulée. Nous sommes impatients de proposer cette expérience de réparation pratique et fiable à nos utilisateurs Mac.

Cette décision provient d'une forte demande des réparateurs indépendants d'iPhone et de Mac qui n'en pouvait plus de devoir s'approvisionner en pièces chez des entreprises tierces, plutôt que d'aller directement à la source : chez Apple ! En plus de ne pas pouvoir apporter la qualité des pièces d'origines, beaucoup se sentaient exclus.

Désormais, un réparateur qui s'inscrit au programme d'ateliers indépendants de réparation d'iPhone et/ou de Mac recevra : les pièces d'origines, des manuels d’explication de procédure et une formation organisée par Apple pour ses employés.

Chacun y trouve son compte, Apple vend des pièces auprès des réparateurs indépendants (ce qui génère un revenu supplémentaire) et les clients peuvent réparer leurs produits avec des pièces d'origines !



