Apple aurait travaillé sur un "iPod secret" avec le gouvernement américain

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Qu'est-ce que ce projet secret entre Apple et le gouvernement américain ? Si l'on en croit les dires de David Shayer, ancien ingénieur logiciel de la Pomme, celui-ci aurait travaillé sur un iPod spécial.



En effet, en 2005, Cupertino et les dirigeants des U.S. auraient collaboré pour la création d'un appareil musical dont on ne connait pas grand-chose.



De quoi amener de nombreuses spéculations autour de ce mystérieux appareil.

David Shayer a travaillé sur un iPod secret

Les propos de David Shayer, relayés par le site web TidBits, relatent d'une collaboration entre Apple et le gouvernement américain dans le cadre de la création d'un iPod modifié "secret".



C'est en 2005 que le directeur du logiciel iPod lui aurait demandé de travailler avec "deux ingénieurs du département américain de l'énergie" pour construire un appareil spécial.



Ces mêmes ingénieurs étaient en fait des entrepreneurs de Bechtel, travaillant pour la défense américaine. Le projet débute, et seulement quatre personnes chez Apple sont au courant, sans aucune trace écrite, ni communication.



Cet iPod spécial pouvait alors enregistrer les données à partir de matériel spécial, stockant ces dernières de manière indétectable au sein du disque dur de l'appareil.



Shayer n'a jamais vu personnellement le matériel supplémentaire, mais il pense que l'iPod a été modifié pour fonctionner comme un «compteur Geiger furtif», notamment pour recueillir des preuves de radioactivité.



Source