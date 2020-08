Le calendrier de sortie des Mac Apple Silicon (iMac, Macbook, etc)

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir

Si la transition vers des processeurs Intel vers les puces Apple Silicon est désormais officielle, les premiers modèles se font toujours attendre. Les rumeurs annoncent un MacBook et un MacBook Pro en premier, mais quand arriveront-ils ?



Si vous vous posez la question, notre ami leaker Komiya a encore une réponse avec un calendrier sur deux ans qui liste toute la gamme Mac.

Les sorties de Mac ARM chez Apple

Pour le leaker, Apple va basculer vers l'architecture ARM dans les prochains mois. En premier, et dès cette année, on trouvera les MacBook 12 pouces et MacBook Pro 13 pouces. Ce dernier aurait donc droit à une seconde version 2020 après sa sortie en mai dernier. Ensuite, on trouvera les iMac et MacBook Pro 16 pouces en 2021, avant qu'Apple ne finisse par ses iMac Pro et Mac Pro en 2022. En revanche, aucune mention du MacBook Air 13 pouces. On imagine que si ce n'est pas cette année, ce sera en 2021, tout comme le Mac Mini dont une première version avec une puce A12Z est dispensée aux développeurs.



Un conseil donc, à moins de tomber sur une belle promotion, mieux vaut attendre les Mac sous Apple Silicon puisque le passage aux puces maisons apportera un gain en performances, en consommation énergétique et surtout en compatibilité sur le long terme. Si Apple a assuré que les applications fonctionneront sans effort sur les deux plateformes, nul doute que dans quelques années, on trouvera des logiciels ou des jeux uniquement compatibles avec l'architecture ARM qui est déjà celle des iPhone, iPad, Apple TV et Apple Watch depuis des années.



Trouvez-vous que cette transition a été bien préparée du côté de la firme de Cupertino ?



Source