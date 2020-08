iOS 14 bêta 5 : Apple offre un bonus de 50% à celui qui découvre une faille

Pour rappel, les récompenses en cas de remontée d'une faille de sécurité vont de 25 000 dollars à 1 million de dollars , quand on y ajoute 50% supplémentaire, ça devient très intéressant. Bien sûr, le tarif s'ajuste en fonction de la dangerosité de la faille, quand vous touchez 1 million de dollars c'est qu'il s'agit d'une faille pouvant faire des dégâts colossaux aux utilisateurs iOS ! Découvrez toutes les autres nouveautés d'iOS 14 bêta 5

Si vous êtes du genre à toujours chercher la faille dans un logiciel et que vous la trouvez à chaque fois, ce bon plan va forcément vous intéresser. Pour aider à améliorer la sécurité des bêtas d'iOS 14, Apple propose à tous les chercheurs en sécurité qui participent au programme " Apple Security Bounty ", un bonus de 50% sur la somme initialement donnée. La firme de Cupertino précise que la faille peut être inconnue d'Apple ou même réintroduite s'il s'agit d'une ancienne faille déjà aperçue dans des versions d'iOS précédentes.

Apple a déployé ce soir la cinquième bêta d'iOS 14. On peut y retrouver plusieurs nouveautés comme un grand widget pour Apple News qui a été ajouté, ou encore la possibilité de cacher ou d'afficher les albums secrets dans l'application Photos. Apple semble sûr de sa nouvelle bêta, au point où la firme s'engage à offrir 50% de bonus à tous les experts qui découvrir une faille de sécurité dans la bêta 5 d'iOS 14.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.