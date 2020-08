Pokémon Café Mix : 5 millions de téléchargements en deux mois

Guillaume Gabriel

Depuis le mois de juin, les petits monstres sont de retour sur nos mobiles au sein du jeu Pokémon Café Mix (v1.30.0, 123 Mo, iOS 12.0). On parle d'un jeu de puzzle rassemblant ce qui se fait de mieux sur les smartphones et les tablettes, dans cette catégorie.



Pour la petite histoire, on devient l'heureux propriétaire d'un café spécialisé dans les friandises pour nos compagnons préférés... Il faut alors les contenter en venant à bout de leurs différentes commandes !



Un concept qui semble plaire, puisqu'en deux mois, Nintendo affirme avoir atteint les 5 millions de téléchargements. Le trailer :

Disponible sur iOS, Android et Switch depuis le 24 juin, Pokémon Café Mix semble attirer des joueurs puisque le puzzle-game dédié aux petits monstres aurait atteint les 5 millions de téléchargements.



Attention tout de même, on parme juste de téléchargements, et pas de joueurs réguliers, ce qui a tendance a être bien plus révélateur concernant un succès.



Cependant, pour célébrer ce cap, le studio offre des objets aux joueurs qui lanceront le jeu entre aujourd'hui et le 30 août. On retrouve ainsi 5000 glands d'or, trois pouvoirs Sifflets, horizontaux et verticaux.



