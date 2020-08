Free Ligue 1 Uber Eats est disponible sur iOS et Android

Après son arrivée il y a deux jours sur la Freebox Pop, le nouveau service de la maison Free baptisé "Free Ligue 1 Uber Eats" est désormais disponible sur toutes les Freebox mais aussi sur les smartphones. Bingo ! Aujourd'hui, l'application Free Ligue 1 Uber Eats est en téléchargement sur l'Apple Store et le Google Play Store.

FREE LIGUE 1 UBER EATS DISPONIBLE

Bonne nouvelle pour les fans de foot, et encore plus les clients Freebox, le nouveau service "Free Ligue 1 Uber Eats" est prêt pour le démarrage de la Ligue 1 qui commence dans quelques jours. À partir du 22 août, les abonnés Freebox pourront profiter gratuitement de cette offre, permettant entre autres d'accéder aux moments les plus forts de chaque match (buts,penaltys...) et tout ça presque en direct. Le but ultime de ce service est de pouvoir suivre la Ligue 1 de manière rapide, tout en profitant seulement des meilleurs moments.



Pour ceux qui ne sont pas abonnés Free, pas de panique. Comme indiqué plus haut, l'application fait son apparition. Elle est destinée à tout le monde et donc aux non abonnés Free qui voudraient profiter de ce service. En revanche, le prix lui n'est pas encore connu. Autre bonne nouvelle pour les non abonnés Free toujours, le service est gratuit jusqu'au 31 août, ce qui correspond à 2 journées de championnats. Le but étant de séduire un maximum de personnes.



Thomas Reynaud, Directeur Général de Free, a promis 3 types de contenus en plus (interviews, podcasts et magazines). Ce qui a été dit du côté de chez Free, c'est qu'avec cette toute nouvelle façon de suivre le foot, ils éspèrent attirer au maximum la clientèle plus jeune, jugé plus impatiente, dans ce monde où tout va de plus en plus vite.



En résumé :



Pour les clients Free, rendez-vous le 22 août sur votre Freebox ou votre smartphone ou tablette.

Pour les non-clients Free, rendez-vous le 22 août seulement sur votre smartphone ou tablette.



En attendant n'oubliez pas la Ligue des Champions à suivre ce soir et dimanche soir (la finale) en clair sur TF1, ça promet.



