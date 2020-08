Réparateurs indépendants de Mac : la liste des inconvénients !

Il y a 5 heures

William Teixeira

On vous annonçait lundi une bonne nouvelle, désormais les réparateurs indépendants de Mac peuvent rejoindre le programme d'Apple pour réparer des iMac, MacBook, Mac Pro... Avec des pièces officielles qui seront fournies par Apple. En plus, les entreprises qui participeront au programme auront des accès privilégiés à des manuels d'explications officiels et des formations organisées par Apple. Tout vous parait merveilleux ? Eh bien c'est pas vraiment le cas...

Plusieurs inconvénients

Vous êtes réparateur indépendant de Mac ? Vous êtes probablement intéressé par le nouveau programme annoncé par Apple. En effet, celui-ci était initialement proposé exclusivement pour l'iPhone, vu les ventes incroyables de Mac en début d'année, Apple a eu l'idée d'ouvrir la possibilité aux réparateurs indépendants de participer eux aussi à la réparation avec des pièces officielles. Pour faire simple, ils vont réparer les Mac de la même façon que si vous passiez en Apple Store. Cependant, Apple a ajouté quelques restrictions dans le programme, qui refroidissent immédiatement les entreprises qui auraient envie de se lancer dans l'aventure !



Un document interne rapporté par MacRumors, montre que les ateliers qui voudront participer au programme d'Apple n'auront pas que des avantages. En effet, ils seront tous soumis aux règles plutôt strictes d'Apple.

La première condition, c'est de ne travailler que sur des Mac qui sont hors garantie. Apple demande aux ateliers indépendants de renvoyer les clients vers un Apple Store ou vers l'assistance d'Apple en ligne pour demander la réparation du Mac si celui-ci est toujours sous garantie.

Autre règle à respecter c'est de ne pas envoyer de Mac aux centres de réparation Apple en se faisant passer pour le client. Certains réparateurs prennent l'initiative (avec bienveillance) de s'occuper de tout de A à Z quand ils prennent en charge la réparation d'un Mac. Dans le document interne, Apple insiste bien sur ce point, il faut que ça soit le client qui prenne la décision d'envoyer son Mac.

On pourrait se dire c'est déjà pas mal, mais la liste continue !

Les ateliers indépendants ne pourront pas tout réparer sur les Mac. Plusieurs composants sont éligibles à la réparation et d'autres non. Les réparateurs pourront s'occuper d'un écran, de la carte mère, du clavier, du trackpad, des haut-parleurs et de la batterie.

Tout le reste, c'est direction l'Apple Store.

Les ateliers devront effectuer les réparations avec des techniciens certifiés Apple dans leur effectif, impossible de donner le travail au stagiaire qui apprend le métier, il faudra que ça soit obligatoirement un professionnel (qui a reçu la formation d'Apple) qui s'en occupe.

Dernier point, les réparateurs indépendants ne sont pas autorisés à proposer des remplacements d'unité entière pour les Mac.

S'il y a beaucoup de points négatifs, il y a aussi des bons points. Puisque les ateliers peuvent déjà récupérer les pièces officielles, pas d'attente, Apple joue la carte de l'instantanéité dès que l'entreprise rejoint le programme. Les réparateurs pourront également intervenir sur TOUS les Mac, il n'y a aucune restriction à ce sujet !



Lors de l'annonce du programme de réparation des Mac par des réparateurs indépendants, Jeff Williams le directeur de l'exploitation Apple avait expliqué :

Lorsqu'un appareil doit être réparé, nous voulons que les clients aient accès à une solution sûre et fiable - cette dernière extension rejoint les milliers de sites de réparations que nous avons ajoutés au cours de l'année écoulée. Nous sommes impatients de proposer cette expérience de réparation pratique et fiable à nos utilisateurs Mac.

