         Tesla Model 3 : Berline la plus vendue en France en 2020

Qui en 2020 ne connaît pas Tesla ! D’après les chiffres de ventes sur les six premiers mois de l'année 2020, la Tesla Model 3 est la berline la plus vendue en France. Retour sur cette nouvelle "victoire" de Tesla.

Malgré un début d'année assez difficile pour tout le monde, lié a la pandémie du coronavirus (COVID-19). Sans oublier les interdictions, restrictions de sorties dans plusieurs pays du monde dont la France. Tesla se paye le luxe, à date actuelle, 18 août 2020, de devenir le premier vendeur de Berline en France grâce à sa Tesla Model 3. Il faut rappeler que ce classement était depuis des années dominé par des constructeurs français, ce qui en fait d'autant plus un challenge difficile à relever.

Ce succès est une très bonne nouvelle pour Tesla bien évidemment, mais il convient de rappeler que c'est un classement sur six mois, et qu'il peut donc encore évoluer d'ici la fin de l'année. Autre information importante à prendre en compte, Tesla vend ses voitures directement sur son site alors que les autres constructeurs ont quant à eux du fermer leur portes durant plusieurs mois. De plus le marché des berlines est en baisse depuis plusieurs années en France.

Pour parler chiffres, la Model 3 s'est écoulée à plus de 3560 exemplaires durant les six premiers mois, en France, ce qui n'en fait pas un chiffre élevé certes mais qui reste au dessus de tout autres constructeur.



Pour conclure, oui Tesla n'a pas eu à fermer ses portes durant le confinement en France, oui le marché des berlines intéresse de moins en moins, oui c'est un classement sur six mois et non sur une année entière.



Mais au final, la Tesla Model 3 est la berline la plus vendue en France sur le premier semestre 2020 et quoi qu'on en dise, le marché de l'électrique s’immisce de plus en plus dans notre quotidien et Tesla compte bien jouer les leaders (en attendant une Apple Car qui se fait de plus en plus désirer...)



