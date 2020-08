Comment réinstaller Fortnite sur votre iPhone ou iPad

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Apple a peut-être supprimé Fortnite de l'App Store, mais sachez que si vous l'avez déjà téléchargé au moins une fois, vous pouvez le réinstaller. Voici comment procéder.

Il y a quelque temps vous étiez un joueur Fortnite, vous avez décidé de faire une pause et de supprimer l'application. Subitement, vous retrouvez l'envie de jouer. Manque de chance, le combat entre Apple et Epic Games est passé par là. Résultat, Fortnite n'est plus disponible sur l'App Store.



Pas de soucis, chaque application que vous téléchargez est enregistrée sous votre identifiant, ce qui permet donc de la télécharger à nouveau. Même si elle n'est plus disponible sur l'App Store.

Comment faire ?

Ouvrir l'App Store. Appuyer sur votre identifiant Apple en haut à droite de l'écran. Appuyer sur acheter. Taper Fortnite dans le champs de recherche. Appuyer sur l'icône de téléchargement.



Voilà, vous pouvez rejouer à Fortnite sur votre iPhone ou votre iPad.





